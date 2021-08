Nemočni proti gradnji centrale

Družba, ki v štandreški industrijski coni gradi novo termoelektrarno, je pridobila vsa potrebna dovoljenja, kljub protestom krajanov, naravovarstvenih združenj in odborov občanov pa se noben za to pristojen politični odločevalec ni postavil po robu načrtu, dokler je to še bilo mogoče. Nova elektrarna bo stala na mestu, kjer je pred leti že deloval podoben obrat, ki so ga kasneje razstavili in ga prenesli v tujino.

Protestno zborovanje, ki ga je odbor Ekoštandrež priredil danes popoldne v parku Andreja Budala ob robu industrijske cone, je tako zaznamovala nemoč spričo novega invazivnega posega v vaško okolje. Kljub neznosni popoldanski vročini se je na povabilo odzvalo kakih 40 ljudi, domačinov pa tudi predstavnikov raznih odborov, političnih skupin in naravovarstvenih organizacij. Po kratkem nagovoru Stefana Cosola je v imenu odbora Ekoštandrež razloge za protest utemeljila Romana Leban. »Zavedamo se, da te nove centrale ne moremo več ustaviti, vendar smo tu, da še enkrat izpričamo svoje nasprotovanje obratu, ki našemu kraju ne bo prinesel nič dobrega, nobenega napredka ne delovnih mest, temveč samo dodatno onesnaženje,« je dejala Lebanova in spomnila na problem podnebnih sprememb, ki jih povzroča prav izkoriščanje fosilnih virov energije. Nova elektrarna na metan bo zato, mimo vseh nevšečnosti za Štandrež, škodljiva tudi v širšem smislu, saj bo prispevala k še dodatnemu segrevanju planeta.

Srečanje se je nadaljevalo kot nekakšna odprta skupščina, kjer so se k mikrofonu priglasili predstavniki raznih združenj, občinski svetniki in domačini, sledil pa je sprehod do gradbišča termoelektrarne, kjer so pripravljalna gradbena dela v polnem teku.