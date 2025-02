Nemški trg je za kulturni turizem izjemnega pomena

Predstavniki GO! 2025 so skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO), Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Münchnu in Skico Berlin (Kulturni center Republike Slovenije) predstavili Slovenijo in projekt Evropske prestolnice kulture na največjem bavarskem turističnem sejmu f.re.e. V bavarsko prestolnico so med drugim ponesli kulinarične dobrote brezmejnega območja, kuhal je namreč Michelinov chef Uroš Fakuč iz goriške regije, za vinsko predstavitev pa je poskrbela vinoteka Klet Brda. Dogodek je z eksplozivno plesno točko popestrila MN Dance Company, ki je na odprtju EPK odplesala pravi spektakel.

»Pomembno je, da je tudi kultura sama brezmejna, v pomenu, da presega običajna pojmovanja, ter zaobjema tudi področja enogastronomije, turizma in športa. Bavarska je za naš kulturni turizem izjemnega pomena, saj je Nemčija poleg Italije ključni trg. Lepšega vabila v našo brezmejno regijo kot z vrhunskim plesom MN Dance Company in odlično kulinariko Uroša Fakuča, ne bi mogli pripraviti,« je vtise strnila Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je sicer ravno preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža tudi v sloganu GO! Borderless - Gremo brezmejno.