Neznanec v Novi Gorici vlomil v več parkiranih vozil

Včeraj zvečer so policisti obravnavali tri vlome v osebne avtomobile, ki so bili parkirani v bližini enega od gostinskih lokalov v Novi Gorici, poročajo Primorske novice.

Prvo prijavo so prejeli po 20. uri, in sicer v popoldanskem času oziroma do prijave dogodka je neznanec pristopil do avtomobila znamke citroen in iz notranjosti poleg osebnih dokumentov ukradel tudi očala in kamero neznane znamke. Povzročil je za približno 250 evrov škode.

Neznanec je včeraj na istem parkirišču iz drugega avtomobila znamke VW ukradel dokumente omenjenega vozila in oškodovancu povzročil za približno 30 evrov škode.

Poleg navedenih primerov so policisti včeraj po 22. uri prejeli še eno obvestilo o vlomu v osebno vozilo, tokrat v renaulta. Storilec je zvečer s pomočjo neznanega predmeta poškodoval ključavnico avtomobila in zatem iz notranjosti vozila ukradel dokumente vozila. Lastnik tega vozila je bil oškodovan za približno 55 evrov.

Policija je glede navedenih kaznivih dejanj obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Policijske postaje Nova Gorica okoliščine navedenih primerov kaznivih dejanj še preiskujejo.