»Nismo etnična lista, glas hočemo dati izključenim«

Ob Luci Fasanu in Diegu Morettiju, ki ju podpirata desnosredinska oz. levosredinska koalicija, bo 13. in 14. aprila na lokalnih volitvah v Tržiču kot županski kandidat nastopil tudi Bou Konate. 62-letni inženir, podjetnik, strokovnjak na področju upravljanja z odpadki in častni predsednik muslimanskega kulturnega središča Darus Salaam, ki je v zadnjih letih bil sodno bitko z Občino Tržič, se za mesto župana poteguje s podporo občanske liste Italia Plurale, na kateri so izključno priseljenci.

Konate je rojen v Senegalu. V Italiji, kjer je diplomiral, živi že od leta 1984. Za sabo ima tudi odborniško izkušnjo, saj mu je pred nekaj več kot dvajsetimi leti takratni levosredinski župan Gianfranco Pizzolitto zaupal resor za javna infrastrukturna dela.

Zakaj kandidirate za župana s podporo liste, ki jo sestavljajo samo priseljenci in brez zavezništev z drugimi strankami?

Za kandidaturo sem se odločil, ker menim, da mora Tržič ponovno postati odprto in vključujoče mesto, ki ga vodita strokovnost in konkretnost. Listo Italia Plurale sestavljajo preprosto italijanski državljani, ki živijo in delajo v tem mestu in želijo aktivno sodelovati v javnem življenju.

Ne gre za »etnično« listo, temveč za močan in inovativen predlog, ki želi dati glas tistim, ki so bili doslej izključeni iz javne razprave. Odločili smo se, da se ne bomo povezali s tradicionalnimi strankami, saj želimo ponuditi verodostojno, svobodno in transverzalno alternativo.

V zadnjih letih so bili odnosi med islamsko skupnostjo in občinsko upravo težavni. Kako je vaša skupnost doživljala te spopade, zlasti tiste na sodišču? Kaj se je v tem odnosu spremenilo, odkar ste bili odbornik?

Ozračje se je močno poslabšalo. V času mojega odborniškega mandata je bil Tržič mesto, ki si je prizadevalo za dialog in povezanost. V zadnjih letih se muslimanske skupnosti ne obravnava kot nekaj koristnega, ampak kot problem, pri čemer se veroizpoved pogosto izkorišča za ustvarjanje delitev. Spopadi na sodišču so globoko zaznamovali številne prebivalce. Danes želi naša skupnost obrniti stran: ne zahteva privilegijev, temveč spoštovanje in enako dostojanstvo.