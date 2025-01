Nov termin za zaključek gradbenih del

Gradbena dela na ploščadi pri Rdeči hiši se ne bodo zaključila v času za odprtje Evropske prestolnice kulture, ki bo kot znano v soboto, 8. februarja. V sredo, 22. januarja, so na oglasni deski goriške občine objavili sklep, s katerim so določili nov termin za zaključek del: po novem jih podjetje ICI Coop iz Ronk mora speljati do konca do 2. marca. Podjetje ICI Coop je sicer 14. januarja poslalo goriški občini dopis, s katerim je zaprosilo za 60-dnevno podaljšanje roka, in sicer zaradi slabih vremenskih razmer v prejšnjih tednih.