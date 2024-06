Nov upravitelj za mladinski center, veliko zanimanja za slovenščino

Goriško mladinsko središče Punto giovani bo s prvim julijem dobilo novega upravitelja. Družbo Le macchine celibi bo nasledila zadruga Itaca, ki ima svoj osrednji sedež v Pordenonu, vendar deluje tudi v Vidmu, Benetkah in Trevisu. Pordenonska zadruga bo ohranila večji del dosedanjih dejavnosti goriškega mladinskega središča, med katerimi so zelo uspešni tečaji slovenskega jezika, ki se mu želi približati in se ga naučiti vse več mladih.

»Z nastopom nove zadruge bo za kontinuiteto z delom prejšnjih upraviteljev poskrbela Simona Bianco, ki ostala na čelu službe Informagiovani - Eurodesk. V prihodnje želimo izpeljati več novih delavnic, hkrati želimo čim bolj izkoristiti pred kratkim prenovljeno glasbeno sobo in snemalni studio,« pojasnjuje goriška podžupanja Chiara Gatta, ki je včeraj s predstavniki zadruge Itaca spregovorila o načrtih za delovanje mladinskega središča v prihodnjem poldrugem letu.

Pozorni na nove tehnologije

»Še naprej bomo posebno pozornost namenjali videoigram, novim tehnologijam, hkrati tudi odvisnostim, sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi,« napoveduje Chiara Gatta in razlaga, da bo za delovanje snemalnega studia in glasbene šole odgovoren Giovanni Piovesana, ki si tudi sam želi, da bi imeli čim več mladih obiskovalcev.

Glasbeno sobo so sicer odprli septembra lani, v zadnjih časih so domala vsi termini za njeno uporabo rezervirani. »Od januarja naprej imamo približno dvajset novih vpisanih posameznikov oz. skupin, ki obiskujejo glasbeno sobo,« pristavlja Simona Bianco, medtem ko Chiara Gatta še opozarja, da se bodo vključili tudi v dejavnosti, ki bodo prihodnje leto potekale v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

Osemnajstmesečni dogovor

Zadruga Itaca si je upravljanje mladinskega središča zagotovila na javnem razpisu, na katerem je ponudila najboljšo ponudbo. Za svoje delo v prihodnjih osemnajstih mesecih bo prejela 100.377 evrov, ki jim gre prišteti še davek na dodano vrednost in stroške za varnost.

»Zadruga Itaca je v svoji ponudbi med drugim zagotovila, da bo povečala število ur delovanja mladinskega središča. Doslej je bil odprt po 18. ur tedensko, odslej pa bo obiskovalcem na voljo 20 ur tedensko,«razlaga Chiara Gatta, po kateri bodo ob koncu prihodnjega leta pogodbo z zadrugo Itaca lahko tudi podaljšali.

Med poletjem bo mladinsko središče v Morellijevi ulici odprto od ponedeljka do petka od 16. do 20. ure. Zadruga Itaca bo organizirala več delavnic z raznih področij. Poleg snemalnega studia in glasbene sobe bodo posebno pozornost namenili uporabi 3D tiskalnika, ki ga imajo na razpolago.

»Zelo zadovoljni smo, da prihajamo v Gorico. Naša zadruga je že veliko let dejavna na Videmskem, v Benetkah, Trevisu in v Pordenonu, kjer je naš sedež. Čaka nas lep izziv, na katerega smo po zaslugi izkušenj, ki smo si jih nabrali z leti, nedvomno dobro pripravljeni,«pravi Willy Mazzer, ki je v zadrugi Itaca odgovoren za mladinske projekte.

Mladinsko središče Puntogiovani ni prekinilo svojega delovanja niti med pandemijo koronavirusa. Takrat so bili z mladimi v stiku na daljavo; komaj je bilo mogoče, so ponovno zagnali dejavnosti v živo.

Za prihodnje leto načrtujejo sodelovanje z raznimi partnerji, sicer med mladimi opažajo, da je vse več zanimanja za preživljanje prostega časa v družbi. Zelo obiskana so srečanja, ki jih posvečajo šahu, veliko zanimanja so po besedah podžupanje Chiare Gatta zaznali tudi za učenje slovenskega jezika.

Začetni in nadaljevalni tečaj

Marca so izpeljali začetni tečaj slovenskega jezika, na katerega se je vpisalo dvajset mladostnikov.

»Junija smo poskrbeli še za nadaljevalni tečaj, kljub koncu šolskega leta in začetku poletja smo v nekaj dneh zbrali petnajst vpisov,«pojasnjuje Simona Bianco in napoveduje, da bodo s tečaji slovenskega jezika še nadaljevali, saj je po njih med mladimi res kar nekaj povpraševanja.

Ob zaključku včerajšnje predstavitve novih upraviteljev mladinskega središča v Morellijevi ulici so se zahvalili tudi družbi Le macchine celibi, ki je doslej upravljala center Puntogiovani.