Nova izložba za briške vinarje in celoten goriški prostor

Brda postajajo po zaslugi svojih proizvodov iz leta v leto vse bolj obiskana destinacija za ljubitelje gastronomije. Naraščajoče povpraševanje pa zahteva kakovostno ponudbo: ravno s tem namenom je v petek v Krminu potekalo slavnostno odprtje novega Centra za vrednotenje in promocijo Brd. Na trgu 24. maja, tik ob mestni hiši, je tako prvič odprla svoja vrata prenovljena vinoteka, ki bo obenem prava referenčna točka za vse obiskovalce briških gričev.

V moderno urejenem pritličju bodo na voljo številne steklenice različnih proizvajalcev in soba za točenje vina, v prvem nadstropju pa bo večja soba s 55 mesti lahko gostila pokušnje, seminarje in raznovrstne didaktične dejavnosti. Naložba za obnovo in modernizacijo prostorov je znašala približno 1,6 milijona evrov, finančno kritje so zagotovile Trgovinska zbornica za Tržaško in Goriško (Goriški sklad), Dežela FJK, Občina Krmin ter zadruga Krminske vinoteke.

Izkoristiti kakovost

»Gastronomski turizem postaja v naših krajih vse bolj zanimiv. Kot dežela seveda nimamo številk, ki jih denimo premore Prosecco, imamo pa visoko kakovost, ki jo je treba primerno izkoristiti. Moderni prostori vinoteke bodo na primeren način ovrednotili delo številnih proizvajalcev, pomembna je tudi didaktična in informativna plat: naši proizvodi imajo dodano vrednost le, če obiskovalec spozna in ceni kakovost. Treba je delati v tej smeri, pa tudi na številu ležišč, kjer trenutno še nazadujemo. Ekipno delo se bo zagotovo poplačalo,« je ob odprtju novih prostorov povedal predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga. Ob njem so bili prisotni še predsednik trgovinske zbornice Antonio Paoletti, predsednik vinoteke Michele Blazic, krminski župan Roberto Felcaro, Sergio Emidio Bini, ki je v deželnem odboru odgovoren za turizem, in senatorka Francesca Tubetti.

Novosti je v prenovljeni vinoteki veliko. V modernih notranjih prostorih so prvi protagonist steklenice, ki so skrbno urejene po številnih policah. Prostore kuhinje so povečali, vinoteka pa bo po novem razpolagala tudi z notranjim dvoriščem, kjer bodo poleti lahko prirejali kulturne, glasbene in kulinarične dogodke. Posebno zanimiva je druga točilna soba v ozadju, kjer je kar nekaj novosti: opremljena je z avtomatskim vinskim dozatorjem, v katerem je lahko vsega skupaj dvanajst steklenic. Obiskovalec lahko na tak način kar sam izbere in okusi posamezni kozarec dragocenejša vina, ki ga običajno ni na voljo v točilnici. V isto sobo so postavili tudi ekran, ki bo nudil informacije o vinski in gastronomski ponudbi na Goriškem, na voljo bodo tudi odpiralni časi kleti, gostišč in drugih lokalov. Na njem bo mogoče tudi kupiti steklenice, ki jih bodo nato dostavili direktno na dom. Iste storitve bodo dostopne tudi na spletnem portalu.

Tudi prvo nadstropje, kjer je že prej bila večja učilnica, je bilo deležno korenite prenove: po novem razpolaga soba s 55 mesti. V njej bodo prirejali seminarje, tečaje raznih združenj someljejev, pa tudi degustacije za večje skupine turistov. Opremljena je z video kamerami, tako da bo mogoče spremljati dogodke tudi po spletu.

Člani vinoteke se nadejajo, da bi prostori postali prava referenčna točka turizma v Brdih, a ne samo: ponudbo nameravajo nagraditi, da bi v njej našli prostor vsi vinarji goriškega prostora. »Brda so v zadnjem letu doživela 17,5-odstoten porast obiskov, povprečno število nočitev ravno tako raste. Ponudbo je treba nadgraditi in da to lahko storimo, je pomembno ekipno delo: Center za vrednotenje in promocijo Brd je v tej luči pravi primer sinergije med javnim in zasebnim sektorjem. Predstavlja primerno izložbo za vinski sektor, ki na deželni ravni letno beleži približno 250 milijonov evrov izvoza,« je dejal Bini. Pri tem je Fedriga pripomnil, da so napovedane carine na vinske proizvode v ZDA zaskrbljujoče. »Pogajanja bodo pomembna, da bomo na najboljši način zaščitili naše proizvode,« je poudaril predsednik Dežele FJK.