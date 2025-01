Novi prostori Univerze v Novi Gorici za še večji ustvarjalni potencial

Univerza v Novi Gorici je v četrtek v Rožni Dolini obeležila 30-letnico inovativnega izobraževanja na področju umetnosti z odprtjem novih produkcijskih prostorov Akademije umetnosti. Prostori, ki se raztezajo na približno 300 kv. metrih, vključujejo sodobni filmski in fotografski studio, atelje za delo z materiali ter bodočo projekcijsko dvorano.

Slovesno odprtje je spremljal nagovor rektorja Univerze, prof. dr. Boštjana Goloba, in dekana Akademije umetnosti, prof. Boštjana Potokarja, ki sta izpostavila pomen novih prostorov za nadaljnji razvoj ustvarjalnih potencialov študentov. »Že vrsto let je na Univerzi zorela ta ideja o prenovi prostorov v pritličju Rožne Doline. Glede na infrastrukturno strategijo Univerze, ki predvideva nadaljnji razvoj Akademije na tem mestu, smo končno zaključili ta pomemben projekt,« je poudaril Golob. Novi prostori simbolizirajo univerzitetno zavezanost k zagotavljanju kakovostnih pogojev za študente. Poleg obstoječih zmogljivosti bodo prostori v prihodnosti dodatno opremljeni z najsodobnejšo produkcijsko opremo, delno financirano preko čezmejnega projekta GO!Studio.

Nekaj, kar je manjkalo

Potokar je izpostavil, da bodo novi prostori omogočili študentom večjo dostopnost do vrhunskih pogojev za ustvarjalno delo: »To je nekaj, kar nam je manjkalo. Pred tem smo morali za snemanja uporabljati projekte Viba filma v Ljubljani, kar je pomenilo dodatno logistiko za študente. Zdaj bodo lahko izvajali vsakodnevne vaje in snemanja kar tukaj, v naših prostorih,« je dejal dekan. Prostori so zasnovani za interdisciplinarno delo in vključujejo vse potrebno za izvedbo kompleksnih umetniških projektov, kar bo študentom omogočilo, da razvijajo svoje talente na področjih, kot so film, animirani film, fotografija, novi mediji in sodobne umetniške prakse.

Na dogodku je spregovorila tudi direktorica programa Akademije umetnosti, prof. Rene Rusjan, ki je ob tej priložnosti pohvalila študente za njihovo ustvarjalnost in predanost ter izpostavila vidne rezultate, ki se odražajo v številnih nagradah in priznanjih na domačih in mednarodnih festivalih ter razstavah. Med navzočimi so bili tudi častni rektor UNG, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podžupan Mestne občine Nova Gorica in predstavniki Evropske prestolnice kulture, ki sodeluje pri projektih univerze.