Novo življenje za športno dvorano

Za športno dvorano PalaBigot se obeta novo življenje. Vsaj tako napoveduje goriški župan Rodolfo Ziberna, potem ko so na občini odobrili izvršilni načrt za prenovo športnega objekta, ki klavrno propada že več let. »Športno dvorano PalaBigot bomo končno obnovili, tako da bomo v njej lahko gostili tako koncerte kot velike športne dogodke,« pojasnjuje župan in poudarja, da na občini ravnokar pripravljajo postopek za izvedbo javne dražbe, s katero bodo izbrali izvajalca obnovitvenih del, ki bodo predvidoma trajala 240 dni.

Košarkarske sanje

»Športna dvorana PalaBigot bo izrednega pomena za Gorico. Ker se postopek za izbiro izvajalca ravnokar začenja, računamo, da se bodo obnovitvena dela začela spomladi prihodnjega leta in zaključila leta 2025, sicer bo dvorana pomembna tudi v naslednjih letih za velike športne in druge dogodke. Po zaslugi prenovljene dvorane bo lahko tudi Gorica gostila koncerte priznanih pevcev in skupin, na katerih se lahko zbira do pet tisoč gledalcev,« poudarja Ziberna in opozarja, da bodo glasbeni dogodki na višji ravni nedvomno privabili v Gorici tudi ljubitelje glasbe iz Slovenije in Avstrije. »Moja skrita želja je, da bi se vzpostavili pogoji za povratek Gorice na košarkarski Olimp,« poudarja župan. Nacdušena zaradi skorajšnjega začetka obnove je tudi Sarah Filisetti, ki je na goriški občini odgovorna za infrastrukturna dela.