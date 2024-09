Novogoriški policisti na dveh domovih našli prepovedano drogo

Danes zjutraj so novogoriški policisti v enem od naselij na območju Mestne občine Nova Gorica opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog pri 47-letnem moškem. Zasegli so mu dva zavitka z belo prašnato snovjo in tablete, ki imajo psihoaktivni učinek. Zasežene snovi so poslali v nadaljnjo analizo. Če se bo izkazalo, da gre za prepovedane droge, bodo zoper 47-letnika uvedli prekrškovni postopek.

Prav tako so hišno preiskavo opravili pri 44-letniku v enem izmed naselij v občini Miren-Kostanjevica. Našli so posušeno rastlino in 16 sadik zelene rastline, za katero sumijo, da gre za konopljo. Po opravljeni analizi, bodo zoper 44-letnika uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.