Novogoriškim odbojkaricam čestitala tudi Paola Egonu (VIDEO)

V Novi Gorici so v prejšnjih dneh praznovali 50-letnico ženske odbojke v mestu, saj so prvo žensko odbojkarsko ekipo ustanovili leta 1973 v okviru šolskega športnega društva Merkur. Na Facebook strani odbojkarskega kluba Gen-I Volley so objavili video, v katerem so zbrali čestitke, ki so jih prejeli ob pomembnem jubileju. Med drugim so novogoriškim odbojkaricam čestitali nekdanja italijanska državna reprezentantka Francesca Piccinini, trener Giovanni Guidetti, srbska državna reprezentantka Maja Ognjenović, italijanska državna reprezentantka Paola Egonu, nekdanja italijanska državna reprezentantka Paola Cardullo, trener Lorenzo Micelli in srbska državna reprezentantka Jovana Stevanović.