O zgodovini našega prostora malo drugače

Osemnajst slovenskih osebnosti, šestdeset minut, štirje dopoldnevi, enajst nastopov in 1800 mladih. To so »številke« multimedijske predstave 60 minut za našo zgodovino, ki je del projekta Cross Stories – čezmejne zgodbe za skupno prihodnost. Projekt je financiran iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO. Nosilec projekta je Kulturni center Lojze Bratuž, partner pa SNG Nova Gorica.

Multimedijsko predstavo 60 minut za našo zgodovino, ki je namenjena mladim in bo prvič na ogled prihodnji teden, sta po pozdravu predsednice KC Bratuž Franke Žgavec včeraj predstavili koordinatorka projekta Daniela Klanjscek in Jasmin Kovic. Slednja podpisuje režijo in idejno zasnovo, skupaj s Tamaro Peteani je napisala tudi scenarij. »Glavni cilj predstave je, da seznanimo mlade s preteklostjo dveh Goric in širšega obmejnega območja skozi zgodbe slovenskih osebnosti, ki so dale svoj doprinos k razvoju našega prostora. To bomo storili na zanimiv, dokumentaren in interaktiven način preko najsodobnejših tehnik storytellinga z vključevanjem anekdot, zanimivosti in kulturnega gosipa,« je povedala režiserka, po besedah katere bo predstava povzela »zgodovino slovenskega naroda od Milj do Trbiža od prihoda Slovanov do današnjih dni«.

Gledalci bodo z dogajanjem na odru in na platnu neposredno interagirali in ga celo usmerjali preko svojih pametnih telefonov, na katere bodo naložili aplikacijo. 45-minutni predstavi bo sledil 15-minutni kviz, s katerim bodo lahko takoj preverili, kaj vse je mlada publika »vsrkala«. Z upoštevanjem sugestij iz občinstva bosta razvoj predstave spretno vodila Ilaria Bergnach in Evgen Ban.

Za zgodovinsko svetovanje so zaprosili Staneta Grando, Petra Černica in Alda Rupla, gradivo sta zbirala tudi raziskovalca Tadej Pahor in Peter Grudina. Za projekcije bo zadolžen Janez Terpin, za animacijo likov slovenskih osebnosti - na včerajšnji predstavitvi sta s platna novinarjem mežikala Vladimir Bartol in Valentin Stanič - pa je poskrbela Sybil Calligaris. Posnetke je montiral Daniel Peteani, tehnično asistenco nudijo Valerio Komic, Valentin Vuga in Nataša Klanjšček. Sceno je izdelal Mario Leopoli, koordinator priprave projekta je bil Albert Devetak. Za logistiko bodo poskrbeli Igor Klanjšček, Igor Antonič in Marjan Vogrič.

Kot je povedala Daniela Klanjscek, so mladi v središču vseh projektov, ki jih snuje in pri katerih sodeluje KC Bratuž. Predstavo v slovenski oz. italijanski različici si bodo med 17. in 20. septembrom ogledali dijaki slovenskih in italijanskih drugostopenjskih srednjih šol iz Gorice, učenci prvostopenjske srednje šole Trinko in dijaki novogoriških srednjih šol. Po besedah Jasmin Kovic je bil največji izziv digitalizacija 500 projekcij ter fotografskega in video materiala, uporabili so tudi umetno inteligenco. »V teku priprav smo opazili, da na parkirišču v Brassovi ulici, ki je bilo poimenovano po Valentinu Staniču, ni več table z njegovim imenom, tudi na Google zemljevidih ga ni več. To se nam zdi žalostno, saj gre za pomembno osebnost,« je ocenila Jasmin Kovic.