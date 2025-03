Ob poostritvi nadzora koristna pomoč občanov

Nadzor so poostrili, računajo pa tudi na pomoč občanov, ki lahko s previdnim ravnanjem ter z obveščanjem varnostnih organov o sumljivih osebah in dogodkih odločilno pripomorejo k povečanju varnosti. Tatvine v stanovanjih so bile glavna tema srečanja, ki je potekalo včeraj na goriški prefekturi, kjer so se z goriško prefektinjo Ester Fedullo srečali predstavniki varnostnih organov, goriški župan Rodolfo Ziberna, goriški občinski odbornik za varnost Francesco Del Sordi in Marco Muzzatti, poveljnik goriške lokalne policije.

Pokrajinski odbor za javni red in varnost je prefektinja sklicala, potem ko jo je v prejšnjih dneh goriški župan pisno opozoril na zaskrbljenost prebivalstva zaradi številnih primerov vlomov, do katerih je prišlo v zadnjih mesecih v Gorici, in jo zaprosil za srečanje, na katerem bi se skupaj s predstavniki varnostnih organov lahko razmislili o informativnih kampanjah in drugih ukrepih, s katerimi bi pripomogli k zaščiti občanov in njihovega premoženja.

Kot so pojasnili z goriške prefekture, so temo tatvin v stanovanjih - vlomov je bilo v zadnjih mesecih in tednih precej zlasti v periferiji - že obravnavali na več sestankih z vodilnimi predstavniki varnostnih organov - policije, karabinjerjev in finančne policije -, na katerih so se odločili za poostritev nadzora tudi s pomočjo osebja v civilu.

Čeprav je zaskrbljenost občanov povsem razumljiva, podatki o številu tatvin v stanovanjih v Gorici niso alarmantni. Kot je včeraj tudi pojasnila prefektinja Fedullo, so v prvih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu 2023 zabeležili bistveno manj vlomov v domove, medtem ko so v letu 2024 zabeležili porast. »Lani je bilo število tatvin višje, vzporedno pa so se okrepile tudi policijske aktivnosti, tako da se je povišalo tudi število raziskanih kaznivih dejanj in aretacij,« je za Primorski dnevnik povedala goriška prefektinja.