Občina predlaga pedibus, za domova ni sprejemljiv

Vse kaže, da si bosta morala Dijaški dom Gorica in Mladinski dom letos sama pomagati, da bosta otroke iz goriških osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom pripeljala na pošolski pouk v svoji ustanovi. Po ukinitvi javne prevozne storitve med šolami in slovenskima ustanovama, o kateri je Primorski dnevnik poročal v prejšnjih tednih, namreč Občina Gorica ne razmišlja o alternativnih rešitvah. Kako bodo prevoz izpeljali, predvsem za Dijaški dom še ni jasno, a ravnateljica Kristina Knez zagotavlja, da staršev ne bodo »pustili na cedilu«.

V ponedeljek popoldne je na to temo potekala seja slovenske konzulte pri goriški občini, katere so se udeležili tudi pristojna občinska odbornica Silvana Romano in predstavniki občinske službe, ki skrbi za javne prevoze. Na seji so predstavniki občine pojasnili, da storitve, kakršna je bila doslej, ne morejo več nuditi. »Namignili so, da naj se za to aktivirajo slovenska športna društva, gre pa za storitev, ki bi jo morala nuditi občina,« je poudaril predsednik konzulte Aleš Waltritsch.

Občina ostala brez prevoznika

Spomnimo, da je do težav pri nudenju prevoza za pošolski pouk v slovenskih ustanovah, ki ga je v zadnjih dvajsetih letih zagotavljala občina, prišlo zaradi organizacijskih težav. Podjetje Fdm Tours, ki je zmagalo na evropskem razpisu in je v zadnjih treh letih zagotavljalo tovrsten prevoz v Gorici, je predčasno prekinilo pogodbo. Občina je zato objavila nov razpis, na katerega pa se ni prijavil nihče. Zato so nalogo neposredno zaupali goriškemu podjetju APT, a bo to nudilo le najnujnejše.

»Na razpis se ni prijavil nihče, zato bomo letos nudili le to, kar nam veleva zakon,« je včeraj ponovila odbornica Romano. »Kot sem sama preverila, sta tako Dijaški kot Mladinski dom od osnovne šole Župančič oddaljena manj kot kilometer, zato sem ponudila, da bi jim lahko pomagali pri vzpostavitvi pedibusa,« je še dejala odbornica, kar pa ni sprejemljivo ne za konzulto in niti za ravnateljici obeh pošolskih centrov.

O ukinitvi avtobusne povezave sta bila Dijaški in Mladinski dom obveščena sredi julija. Na vrat na nos sta se tako morala lotiti vozla, kako zagotoviti prevoz za dodatnih 58 otrok v Dijaški dom in 32 otrok v Mladinski dom. Obšolski programi se bodo začeli že v ponedeljek, ko bodo v šolo vstopili še osnovnošolci. ​​​​​​