Obeta se dobra letina

Vinarjem se z vseh zornih kotov obeta dobra letina. Začetek trgatve je v Brdih predviden v prvih dveh tednih septembra; na vrsti bo najprej sivi pinot ali ponekod sauvignon, zadnja med belimi sortami bo rebula, nato bodo sledile še črne sorte. Kleti, ki proizvajajo tudi peneča vina, nabirajo bele sorte že nekoliko prej, saj zahteva tako vino nižje odstotke alkohola in torej manjšo količino sladkorja. Prej bodo začeli s trgatvijo tudi v ravnini, kjer se je v obdobju suše trte zalivalo in je bilo torej zorenje nekoliko zgodnejše v primerjavi z gričevnatim območjem. Pridelava grozdja je sicer odvisna od mnogih spremenljivk: do zadnjega trenutka, ko je grozdje v kleti, ni mogoče dokončno napovedati, kakšna bo letina.Eden od glavnih dejavnikov je seveda vreme. »Mi začnemo meriti temperaturo in vlago že marca. Letos smo imeli milo zimo s precej visokimi temperaturami, nato pa je aprila, ko so trte že "jokale", črpale limfne sokove, pritisnil hud mraz in so temperature padle pod ničlo. Prestrašili smo se zaradi možnosti pozebe, na srečo pa smo se izognili večji škodi, ki pa je doletela marsikoga v ravnini,« pravi Ana Tercic, mlada enologinja kmetije Tercic iz Števerjana.

Hladnemu aprilu je letos sledil deževen maj. »Nizke temperature so upočasnile rast trt. Že na začetku sezone smo bili za pol meseca v zamudi. Junija pa so se temperature znatno povišale, tako da so trte začele kar bujno rasti in so nadoknadile zamudo. Pred sušo so nas rešile zadnje padavine, ki so prinesle pravo količino vode,« pojasnjuje Fabijan Muzic »Doslej nam je prizanesla tudi toča. Nekoliko me skrbijo visoke temperature, ki so predvidene prihodnji teden in lahko povzročijo izgubo arom pri grozdju,« pristavlja naš sogovornik.Zelo pomemben faktor so tudi razne bolezni, ki prizadenejo trte, toda tudi iz tega vidika je letošnja letina precej srečna. »Najprej mraz, nato suša in še značilen vetrič, ki suši listje in grozde, so pripomogli k temu, da se peronospora, bolezen, ki se razvija predvsem z vlago in deževjem, letos ni tako razvila,« razlaga Nicola Primosig iz kleti Primosic na Oslavju, Fabijan Muzic pa opaža, da je letos v primerjavi z prejšnjimi leti pojav opeklin na grozdju zelo omejen.