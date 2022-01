Obeti za sezonske razprodaje kar pozitivni

Kljub muhastemu vremenu in dežju, ki sta spremljala včerajšnji dan, je bilo ob začetku sezonskih razprodaj v goriškem mestnem središču kar živahno. Trgovci so bili sicer zadovoljni tudi s predbožičnimi prodajami. V predprazničnih dneh je bilo v mestu opaziti kar veliko kupcev, ki so ob potrebi tudi čakali v vrsti pred trgovinami. Omejitve zaradi covida so namreč močno zmanjšale število ljudi, ki so bili lahko – ob prodajalcih – istočasno v notranjosti trgovin.

Razprodaje se bodo, v skladu z deželnim zakonom, nadaljevale vse do 31. marca. V goriških izložbah je večinoma opaziti napise, ki kupcem ponujajo do 50-odstotnega popusta na zimski kolekciji, v posameznih trgovinah tudi več. Trgovine bodo v mestu izjemoma odprte tudi danes, na dan svetih treh kraljev, in v nedeljo. Stanje sektorja po božičnih nakupih in pričakovanja za razprodaje nam je predstavila krajevna predstavnica zveze Federmoda, trgovka Antonella Pacorig. »Razprodaje začenjamo s pozitivnim obračunom, kljub skoraj dveletnim pandemičnim razmeram. V Gorici nam je namreč uspelo pridobiti in ohraniti zvestobo kupcev, ki so se za božične nakupe spet obrnili na nas. Ne moremo seveda računati na velike skupine turistov, zaradi česar je zvestoba strank izredno pomembna,« pravi Antonella Pacorig. Pričakovanja za letošnje razprodaje so torej kar velika. »Trgovci moramo čim bolj izprazniti skladišča, za stranke pa so razprodaje lepa priložnost, da nakupijo obleke te sezone po znižani ceni,« dodaja pokrajinska predsednica zveze Federmoda.