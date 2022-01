Objavili razpis za uporabo delov goriškega letališča

V prejšnjih dneh sta goriška občina in družba Amedeo Duca D’Aosta objavili razpis, s katerim nudita, v obliki koncesije, približno 20 tisoč kvadratnih metrov površine na območju goriškega letališča. Gre za več različnih zemljišč in objektov: na voljo so stavba št. 20 s sobami 6, 7 in 10 (skupno 406 m. kv.), del stavbe št. 3 (skupno 410 m. kv.), del stavbe št. 25 (skupno 901 m. kv.) in druga neopremljena zemljišča za skupnih 20 tisoč kvadratnih metrov. Za koncesijo bodo lahko zaprosila vsa podjetja, društva ali zasebniki, ki se ukvarjajo z letalstvom, koncesija bo trajala tri leta.

»Pred nekaj meseci je bil objavljen prvi razpis, na katerega se je prijavilo pet podjetij, med katerimi tudi podjetje Skyproxima, ki se ukvarja z droni. Mislim, da obstajajo precejšnje možnosti, da bodo tudi pri tem novem razpisu sodelovala razna uveljavljena in pomembna podjetja. Goriško letališče je namreč idealna lokacija za te letalske dejavnosti in zdi se, da je končno prišel čas za njegov ponoven zagon, čeprav se soočamo tudi z nekaterimi ovirami,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Težave, na katere namiguje Ziberna, zadevajo urbanistične predpise, ki nekoliko otežujejo razvojne zamisli za letališče na Rojah. Tudi družba Amedeo Duca D’Aosta je lani ponovno poslovala z izgubo, ki je oktobra znašala 115.000 evrov, čeprav ji je goriška občina v začetku leta 2020 zagotovila 600.000 evrov finančne pomoči.

»Če želimo zabiti žebelj na letališču, mora to najprej odobriti Zavod za spomeniško varstvo Furlanije - Julijske krajine. To je nedvomno pravilno, ko govorimo o zaščiti in skrbi za zgodovinsko dediščino, v katero nedvomno spada tudi goriško letališče. Po drugi strani pa moramo nujno uskladiti to potrebo z razvojnimi priložnostmi za letališče, ki se nam danes obetajo in še nikoli niso bile tako konkretne. Propad letališča moramo nujno preprečiti. To območje ne sme postati le kup ruševin, saj ima izreden potencial,« je prepričan Ziberna.