Obnova vipavske hitre ceste med Šempetrom in Vrtojbo

Na vipavski hitri cesti H4 se na odseku med priključkom Šempeter pri Gorici in mejnim prehodom Vrtojba začenja obsežnejša obnova vozišča in objektov, ki bo trajala predvidoma do sredine decembra letos. Od sobote, 10. septembra 2022, od 5. ure do ponedeljka, 12. septembra 2022, do 1. ure bo zaradi pripravljalnih del vzpostavljena popolna zapora odseka med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo proti Italiji, obvoz bo urejen po vzporedni državni cesti.

V noči na ponedeljek, 12. septembra 2022, se začne prva faza obnove, ki bo trajala predvidoma sedem dni. Promet bo v tem času potekal po obeh smernih voziščih hitre ceste, vendar le po voznih pasovih. Nato se zapre polovica hitre ceste (smerno vozišče med Vrtojbo in Šempetrom pri Gorici proti Ajdovščini), promet pa bo preusmerjen na drugo polovico hitre ceste (smerno vozišče proti Italiji), kjer bo urejen po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.

Obnova obsega skupno 5,1 km smernih vozišč hitre ceste med Šempetrom pri Gorici in mejnim prehodom Vrtojba ter objektov, 795 m kamionske ceste Vrtojba ter priključek Šempeter pri Gorici v dolžini 1,15 km. V času obnove bo priključek Šempeter pri Gorici zaprt, o točnem terminu bodo uporabnike pravočasno obvestili. Obvoz bo med zaporo urejen čez sosednja priključka Vogrsko in Vrtojba.