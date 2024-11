Obnovili bodo vozišče in dodali protivetrno zaščito

Obnovili bodo vozišče, poleg tega bodo poskrbeli tudi za postavitev dodatne protivetrne zaščite. Predvidoma sredi meseca bo stekla obsežnejša obnova vipavske hitre ceste, ki bo v dveh sklopih potekala do konca leta 2026. Poleg prenove cestišča med Razdrtim in pokritim vkopom Vipavski križ pri Ajdovščini bo vključevala tudi gradnjo protivetrne zaščite. Dela bodo najprej stekla na odseku med Razdrtim in Vipavo, torej čez Rebrnice.

Odsek je izpostavljen burji

Prvi sklop del bo vključeval gradnjo dodatne protivetrne zaščite na odseku pod planoto Nanos, ki je močno izpostavljen vipavski burji, in preplastitev skoraj šest kilometrov vozišča med Razdrtim in Vipavo. Ta faza vključuje tudi postavitev pilotne stene Rebrnice, obenem pa bodo razbremenili še ležišča v območju krajnih podpor viadukta Rebrnice in zavarovali posamezne premostitvene objekte z varnostno ograjo.

Vrednost tega sklopa je ocenjena na 36,8 milijona evrov. Dars kot investitor je za izvedbo del izbral konzorcij podjetij Kolektor CPG iz Nove Gorice in Petrič iz Ajdovščine. Predvideni čas izvedbe del je 58 tednov. V tem času bo po pojasnilih Darsa izmenično zaprto smerno vozišče hitre ceste. Promet proti Razdrtemu bo ves čas potekal po hitri cesti nemoteno po obeh prometnih pasovih. Promet proti Vipavi pa bo za osebna vozila in lokalni tovorni promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto Razdrto-Vipava. Ves tranzitni tovorni promet bo medtem preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Nova prometna ureditev je bila sprejeta v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na podlagi pobude, ki sta jo podali občini Vipava in Ajdovščina ob podpori občine Postojna, so pojasnili na Darsu.

Drugi sklop del za obnovo vipavske hitre ceste bo medtem obsegal izvedbo dodatnih protivetrnih ukrepov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Vipava in Vipava-Ajdovščina, preplastitev preostalih štirih kilometrov vozišča na obeh smernih voziščih hitre ceste med Razdrtim in Vipavo, obnovo voziščne konstrukcije in objektov med Vipavo in Ajdovščino na razdalji nekaj več kot šest kilometrov v obeh smereh ter posodobitev priključka Vipava.

Predvideni čas izvedbe del tega drugega sklopa je 63 tednov, a postopek izbire izvajalca za ta dela po pojasnilih Darsa še poteka. Ko bo postopek zaključen, bo znana tudi vrednost tega sklopa. Vse skupaj bodo tako dela predvidoma potekala do konca leta 2026.