Oborožen rop v hotelu Lipa v Šempetru

Novogoriške policiste so v torek ob 22.16 obvestili o oboroženem ropu v Hitovem hotelu Lipa v Šempetru, ki domuje na Trgu Ivana Roba, torej v središču kraja. Kot je povedal Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica, sta dva zamaskirana moška od uslužbenke recepcije zahtevala gotovino in svojo zahtevo podkrepila s pištolo. Potem ko sta neznana storilca odtujila nekaj sto evrov gotovine, sta kraj zapustila in pobegnila v smeri tamkajšnje cerkve, nato pa se je za njima izgubila vsakršna sled. Da so hotel oropali, nam je potrdila tudi Lavra Peršolja Jakončič, ki skrbi za odnose z javnostjo v novogoriški igralniški družbi Hit. »Najpomembneje je, da nihče od zaposlenih in gostov ni bil poškodovan,« je poudarila in dodala, da podobnega dogodka v omenjenem hotelu ne pomni. Na kraj ropa je bilo napotenih več policijskih patrulj, novogoriški policisti in kriminalisti pa nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil in preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine kaznivega dejanja. Prav tako izvajajo druge aktivnosti za izsleditev obeh osumljencev ropa, ki ju doslej še niso izsledili. Po prvih zbranih ugotovitvah sta osumljenca stara okoli 30 let, visoka okoli 180 centimetrov, govorila pa sta v tujem jeziku. Vse občane, ki bi glede ropa policiji lahko nudili koristne informacije pozivajo, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva 11, Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00) ali najbližjo policijsko enoto oziroma znano interventno številko policije 113. Lahko pokličejo tudi najbližjo policijsko postajo ali anonimno na številko 080 1200. Policije je o oboroženem ropu v Šempetru obvestila tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.