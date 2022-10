Oborožen rop v Šempetru pri Gorici

V soboto, 29. oktobra, je v Šempetru pri Gorici prišlo do oboroženega ropa v enem od benciskih servisov. Storilca sta se do bencinskega servisa peljala z motornim kolesom italijanskih registrskih tablic in vstopila v prodajalno bencinskega servisa. Na glavi sta nosila motoristične čelade, v rokah pa je eden držal pištolo, drugi nož. Stopila sta do blagajniškega pulta in pri tem odrinila uslužbenca prodajalne ter mu grozila.

Vzela sta gotovino iz blagajne in se z motornim kolesom odpeljala proti Italiji, med ropom pa ni bil nihče poškodovan.

Storilca so varnostni italijanski varnostni organi na območju Italije blizu meje s Slovenije kmalu izsledili in o tem obvestili slovensko policijo. Gre za italijanska državljana, stara 23 in 54 let iz Furlanije - Julijske krajine. Policisti ju bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Poleg tega ne izključujejo možnosti, da sta oba osumljenca povezana z nedavnim oboroženim ropom v nastanitvenem objektu v središču Šempetra pri Gorici.