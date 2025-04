Obrtniki poskrbeli za poživitev Raštela

V goriškem Raštelu se je včeraj, 26. aprila, začel dvodnevni sejem obrništva GOMakers, ki ga prireja zveza Confartigianato v sodelovanju z LAS Kras in Ad Formandumom. V nekdanji železnini Krainer svoje unikatne izdelke - od keramike in nakita do mozaikov, oblačil in likerjev -razstavlja in prodaja približno trideset obrtnikov iz cele Furlanije - Julijske krajine. Nekateri izmed njih svoje izdelke tržijo predvsem v domačem okolju, drugi imajo kupce v najrazličnejših krajih po svetu.

»Obrtniški sektor je v kar dobri formi. V zadnjih časih so uspešni obrtniki, ki se ukvarjajo z osebno nego, zelo naraslo je tudi število tetovatorjev. V goriški pokrajini jih je približno sto,« pravi predsednik zveze Confcommercio Ariano Medeot, ki je včeraj nagovoril udeležence odprtja festivala GO Makers skupaj z županom Rodolfom Ziberno, predsednikom LAS Kras Davidom Pizzigo in direktorjem Ad Formanduma Alessandrom Infantijem.

»Število novoustanovljenih podjetij je v zadnjem obdobju večje od zaprtih. V gradbenem sektorju, v katerem so zidarji, inštalaterji, vodovodarji, polagalci ploščic in razni drugi obrtniki, so rezultati dobri. Ljudje se odločajo za obnovo svojih domov, čeprav ni več prispevkov iz sklada 110 odstotkov. Nekaj težav je v lesarskem sektorju, kar je vezano na mednarodne dinamike. Poseben je sektor, v katerem so obrtniki, ki ponujajo unikatne izdelke, denimo nakit, obleke po meri, okrasne izdelke. Njihovi proizvodi ne dosegajo velikih prodajnih številk, zato stavijo na kakovost, ki jo ljudje vse bolj cenijo,« poudarja Medeot in pojasnjuje, da Dežela FJK spodbuja nastajanje novih obrtniških podjetij s temu namenjenimi prispevki.

Sejem se bo nadaljeval še danes, 27. aprila. Program bodo obogatili razni dogodki, ki jih prirejajo z raznimi združenji in podjetji iz Raštela. »Letos smo razširili število sodelujočih ustanov, tako da smo poživili ves Raštel,« je včeraj pojasnil Medeot. Ena izmed najstarejših goriških ulic je bila včeraj res polna obiskovalcev, kar nekaj je bilo tudi turistov, ki jih je bilo veliko tudi na sosednjem Travniku.

Danes bodo na sejmu Go Makers prišli na svoj račun tudi ljubitelji sladoleda: med 14. in 18. uro si bodo lahko brezplačno privoščili kepico okusa Hallelujah, ki ga je sladoledarna Fior di latte iz Gradišča posvetila Jubileju 2025. Ob 11. uri bo v prostorih Ad Formanduma v Carduccijevi ulici degustacija oljčnega olja iz sorte belica, ob 12.30 bo mogoče spoznati svet suhomesnatih izdelkov. Ob 15. uri bodo v nekdanji železnini Krainer predstavili knjigo goriških receptov Roberta Zotterja. LASKras bo popoldne poskrbel za predstavitev Kraške ohceti, v noši bodo prisotni trije pari. Celoten program je na voljo na spletni strani gomakers.it.