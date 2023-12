Od Brajde do Šance, od Klanca do Placa

Brajdo, Šanco, Jeremitišče, Velike Roje, Pilošče, Klanc, Plac, Krgišče in še nekatera štandreška ledinska imena so spoznali otroci, ki v šolskem letu 2019/2020 obiskovali takratna 3. in 4. razred osnovne šole Frana Erjavca v okviru projekta Pogled na Štandrež.

Zamislilo si ga je kulturno društvo Oton Župančič, ki mu je pandemija koronavirusa prekrižala račune, tako da ga niso uspeli speljati do konca, kot so si ga zamislili. Otroci so si v okviru projekta ogledali razne predele Štandreža, ki so jih zatem narisali, nakar je društvo Oton Župančič poskrbelo, da je iz njihovih risb nastala serija razglednic.

V štandreškem društvu so razglednice nameravali predstaviti jeseni 2020, vendar so morali vse skupaj odložiti na kasnejši datum zaradi koronavirusa. Naposled so se odločili, da predstavitev razglednic združijo z letošnjim društvenim martinovanjem, ki so ga pred časom izpeljali v domu Andreja Budala na Pilošču. Navzoče je nagovorila društvena predsednica Nataša Paulin, ki je v prvi osebi sodelovala pri izvajanju projekta. Posebno zahvalo je izrekla učiteljicama Alenki Rapotec in Sari Ferletti, s katerima so zelo lepo sodelovali; zahvale je bil deležen tudi mentor Gregor Maver. Nataša Paulin je poudarila, da so otroci zelo lepo upodobili Štandrež na svojih risbah, nato so v društvu poskrbeli tudi za nekaj zgodovinskih podatkov in zanimivosti o posameznih predelih Štandreža.