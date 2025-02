Od dnevu spomina na fojbe in eksodus odkrili tablo z napisom tudi v slovenščini

Gorica Ezulsko združenje ANVGD je v ponedeljek, 10. februarja, ob dnevu spomina na fojbe in eksodus pred kipom cesarja Oktavijana Avgusta pred deželnim avditorijem odkrilo trijezično informativno tablo. Na njej v italijanščini, angleščini in slovenščini piše, da je bronasti kip kopija izvirnika, ki je na ogled v Vatikanskih muzejih. »Mestu Pulj (takrat je bilo v Italiji, danes pa je na Hrvaškem) ga je podarilo mesto Rim leta 1935. Ob koncu druge svetovne vojne, ko so Istra, Reka in Dalmacija prišle pod jugoslovansko oblast in je moralo več kot 300 tisoč Italijanov zapustiti tista območja, so ezuli iz Pulja (teh je bilo 28.000 od 31.000 tam bivajočih) leta 1947 s sabo odnesli kip, ki je bil nato postavljen na to mesto leta 1955 po zaslugi goriške občine in ezulske skupnosti,« piše na informativni tabli, na odkritju katere sta navzoče nagovorila predsednica združenja ANVGD Maria Grazia Ziberna, ki je med drugim prebrala molitev za žrtve fojb msgr. Antonia Santina, in župan Rodolfo Ziberna. Krajši svečanosti je sledil kulturni program v deželnem avditoriju, kjer je Deželo FJKzastopal odbornik Sebastiano Callari. Navzoča je bila tudi senatorka Francesca Tubetti.

Združenje ANVGDje oktobra postavilo trijezično tablo pred licejem Alighieri, in sicer v spomin na nekdanji dijakinji Normo Cossetto in Milojko Štrukelj.