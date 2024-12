Od tišine in minimalizma do baročnega razkošja

Med pričakovanjem in navzočnostjo je naslov koncerta, ki je v soboto napolnil cerkev svetega Andreja v Štandrežu. Ob adventnem, duhovnem pričakovanju, je nastop mešanega mladinskega zbora Emil Komel vzbudil tudi pričakovanje in željo po umetniškem doživetju, saj je skupina v zadnjih letih postala eden zborovskih biserov naše dežele (in to ne samo znotraj manjšinskega okvira).

Tokrat je bila priložnost »namenska«, saj se je zbor pripravljal na gostovanje: v četrtek je namreč nastopil v centralni Karlovi cerkvi na Dunaju na povabilo Slovenskega kulturno-informacijskega centra SKICA in veleposlaništva RS, ki vsako leto organizirata tradicionalni adventni koncert slovenskih zborov.

Dirigent David Bandelj si je zamislil dvodelni program, ki je po eni strani poklon mednarodnemu okviru koncerta, po drugi pa prikaz primorske ustvarjalnosti. Izbira skladb nosi tudi vodilno nit, ki se večkrat pojavlja med programom, in sicer srednjeveške sugestije, v sozvočju s skrivnostnim, brezčasnim vzdušjem tega velikokrat »glasbeno neoprijemljivega« obdobja liturgičnega leta.

Če je bil koncert preverjanje »stanja« pred pomembnim nastopom, so se goriški pevci lahko odpravili na pot povsem brez skrbi, saj so sposobni ustvarjati zelo prepričljiv vtis. Njihova moč je odsev poglobljenega dela, saj sta zbran, fokusiran nastop in suveren, doživet pristop znamenje razumevanja sporočila in stila vsake posamezne skladbe.

Mednarodni in ljudski napevi

V prvem delu je spored sledil postopnemu naraščanju in padanju zvočne intenzitete. Prve note so pripadale čistemu glasu odličnega solista in napevu iz 15. stoletja, da bi se glasbena naracija lahko v nadaljevanju razvila iz tišine in minimalizma vse do romantičnega razkošja. Dunaju (in obletnici skladatelja) v poklon je zazvenela nato Brucknerjeva mojstrovina Christus factus est, v kateri je čustveno napetost izvedbe ojačila razločna izgovorjava besedila. Pevci so dali vse od sebe tudi v drugem klasiku, kot je Mendelssohnova uglasbitev Psalma 43 (Richte mich Gott), kar pa je z izrazitim poudarjanjem ritma zmanjšalo povezanost fraziranja. Pot navzdol do izčiščenih linij se je nato začela pri Slovanskih psalmih Arva Pärta, ki nihajo med mogočnim pravoslavnim navdihom in skladateljevim iskanjem bistvenega, strnjenega izraza, ki se oplaja v brezčasnih glasbenih vzorcih. Na tej poti se je programska nit vrnila k gregorijanskemu minimalizmu v modalnem pristopu Makorjeve Angelus ad pastores.

Pomirjujoča, spevna uspavanka Tota silescit Davida Bandlja je kot most povezala prvi del z drugim, ki predstavlja slovenske ljudske in stare božične napeve skozi filter različnih stilnih pristopov primorskih skladateljev: Vrabec, Lavrenčič, Jericijo, Merkù, Čopi, a tudi Marco Colella (organist v goriški stolnici in skladatelj), ki je bil prisoten na koncertu.

V svežem zvoku mladinskega zbora Komel sta prišla do izraza povezana in zelo zagnana moška sekcija ter zanesljiv ženski del zbora, predvsem pa velika skupna energija, ki pomeni zvočno prisotnost, včasih pa tvega ostrino zaradi želje po tehnično »izklesani« izvedbi.

Prav gotovo gre za zbor, ki ne pozna ravnodušja in banalnosti, saj je presenetil tudi z dodatkom. Navdušenemu občinstvu je odgovoril z jasnim namigom na duhovni pomen glasbenega, zaključenega potovanja oz. z nekaj sekund trajajočo izvedbo tretje kitice adventne Dopolnjen je obljube čas o utelešeni Besedi, ki prebiva med ljudmi: Ite missa est.