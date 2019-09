Od Tržiča do Gorice po sledeh Proletarske brigade

Včeraj je Pohod v spomin na Goriško fronto leta 1943 potekal od zgodnjih jutranjih sveže mrzlih ur do jesenske opoldanske »pripeke«. Še v temi se je pred tržiško ladjedelnico, ob spomeniku padlim med osvobodilnim bojem, zbralo petnajst oseb z nahrbtniki in zastavami: bojnimi, mirovniškimi, evropskimi.

Pohod sta priredila VZPI-ANPI in Slovensko planinsko društvo Gorica. Nad Selcami je skupino pred spomenikom nagovoril pokrajinski podpredsednik VZPI Marij Lavrenčič. Enako se je skupina ustavila v Doberdobu, na Poljanah in na Vrhu, v Gabrjah ter na Peči in v Sovodnjah. Povsod jo je pričakala (številčno skromna) skupinica krajanov, še največ v Štandrežu, kjer je kolona dosegla trideset pohodnikov. Pred glavno železniško postajo jo je pričakalo okrog petdeset ljudi.