Odprtje GO! 2025: štirinajst ur dogajanja s preko 2000 nastopajočimi

Osem let po vložitvi kandidature je končno napočil čas za odprtje Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo v brezmejni objem povezala Novo Gorico in Gorico. Današnje odprtje bo zaznamovalo celodnevno dogajanje, ki bo trajalo štirinajst ur na petih prizoriščih, kjer se bo zvrstilo krepko čez dva tisoč nastopajočih. Ves program bo odprt javnosti, edino izjemo bo predstavljala popoldanska svečanost na Trgu Evrope / Transalpina, kjer bo dostop možen samo z vabili oz. rezervacijami mest. Čezmejni trg bodo v večernih urah ponovno odprli, saj bo eno izmed prizorišč čezmejne zabave.

Od postaje do postaje

Današnji program se bo pričel s sprevodom Od postaje do postaje, ki bo startal z začetka Korza Italije v Gorici ob 10. uri in se mu bo mogoče pridružiti in mu slediti na katerikoli točki trase. Sprevod bo odprl pihalni orkester Gong z metalci zastav iz Palmanove. Pred spominskim parkom bo okrog 10.25 štafetno palico prevzela godba na pihala Kras iz Doberdoba. V sprevod se bodo zatem vključili blumarji s Črnega vrha v Benečiji, člani folklornih skupin Stu ledi iz Trsta, Santa Gorizia iz Gorice in Danzerini di Lucinico iz Ločnika. Na Verdijevem korzu se bo začel nastop godbe na pihala iz Krmina in plesalcev iz plesne šole Movartex. Ob 10.55 bo sprevod dosegel Ljudski vrt, kjer bosta nastopila slovenski in italijanski policijski orkester. Ob 11.15 si bo na raznih goriških zvonikih dalo duška sedemdeset pritrkovalcev. Na Travniku bosta spregovorila župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel, poleg njiju še deželni odbornik Mario Anzil, nato pa bodo nastopili violinist Pierpaolo Foti, plesalka Alex Devetak in Mara Cappiello, pevka Shari, mešani mladinski pevski zbor Emil Komel, vokalna skupina Freevoices ter združeni zbor in orkester Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki bo izvedel združene himne iz predstave Od Nice do Gorice. V izložbah Trgovskega doma in Katoliške knjigarne bodo narodne noše. Ob 13.15 se bodo športniki in člani raznih društev odpravili s Travnika proti Novi Gorici. Med potjo bodo kotalili Pistolettovo kroglo; na startu bo tudi italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Na Trgu De Amicis bodo ob 13.25 nastopili združeni slovenski zbori z Goriškega. Sprevod po Ulici Pellico bodo popestrile Lipe bile maškare iz Rezije, za njimi bodo na potezi pustarji iz Ruonaca in Marsina, folkloristi iz Koprivnega, člani skupine Drumsquod iz Trsta in plesalci plesne šole Movartex. Med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico je ob 14. uri predviden skupen nastop tolkalcev iz Slovenije in Italije, čez mejno črto bodo zakotalili tudi Pistolettovo kroglo. Sledil bo nastop plesalk na svili iz Aerial Circusa. Sprevod se bo nadaljeval po Erjavčevi ulici s postanki, med katerimi se bodo zvrstili glasbeni in plesni nastopi. Med prvim postankom bodo skupaj zapeli pevski zbori Jože Srebrnič iz Deskel, Pobratimija, Briške trcinke, AmorVincit in Franc Zgonik iz Branika, nastopili bodo tudi novogoriški kotalkarji in zatem še skejterji. Med drugim postankom bo čas za nastop pevskega zbora Društva žena Orehovlje in mešanega pevskega zbora Nova Gorica. Med naslednjim postankom bodo za nastop poskrbeli zbori Ciril Silič iz Vrtojbe, Concordia in Zimzelen, nato pa Chorus, Vox Diversa, Soča in Provox. Na križišču med Prvomajsko in Šantlovo ulico bo nastopil združeni pihalni orkester, ki se bo odpravil naprej v družbi mažoretk iz društva Twirling. Sledil bo nastop zavoda Bufeto, navijačic iz kluba Twist. Med Frnažo in Eda Centrom bodo nastopile folklorna skupina Gartrož, folklorna skupina Na Placi, srbska folklorna skupina Sloga, makedonska folklorna skupina Ohridski biseri. V Kidričevi ulici bo nastop združenega pihalnega orkestra (med nastopajočimi bodo godbeniki iz Nove Gorice, Prvačine, Vogrskega, Tržiča, Ronk in Turjaka), ki se bo zaključil na Bevkovem trgu, kjer bosta okrog 15. ure spregovorila novogoriški in goriški župan.

Dogajanje tudi na Travniku

Popoldne bo po odhodu sprevoda proti Novi Gorici nekaj dogajanja tudi na Travniku. Ob 13.30 bo zapel zbor nižje srednje šole Ivana Trinka, sledili bodo nastopi zbora GO&Sing, vokalne skupine Mozaik, plesne šole Tersicore, društva Dance and Fit Accademy, plesne šole Go Kaos in ob 15. uri goriške godbe na pihala. Po 17. uri se bodo zvrstili nastopi zborov klasičnega liceja Dante Alighieri in liceja Slataper ter plesnih šol Movartex, Bolero in Metropolitan. Ob 19. uri se bo začel večerni spored. Nastopili bodo Remo Anzovino, Tish in skupina 40 fingers.

Slovesnost, ki bo na Trgu Evrope / Transalpina ob 16. uri ob prisotnosti dveh predsednikov, bo mogoče spremljati na velikih zaslonih na Bevkovem trgu in na Travniku. Himne bosta izvedla združena policijska orkestra. Dogodek bosta vodila Lara Komar in Evgen Ban, nastopila bosta pevec Boris Benko, goriška pevka Tish in združeni pevski zbori šol z obeh strani meje (med njimi bodo tudi mladinski zbor Emil Komel ter zbora šol Locchi in Perco iz Gorice).Osrednji umetniški spektakel na Trgu Edvarda Kardelja oz. na travniku pred novogoriško občino se bo začel ob 18. uri, prizorišče bodo odprli že ob 16. uri, pred vstopom bo potreben hiter varnostni pregled, večji predmeti in torbe ne bodo dovoljeni. Uvodoma bo spregovoril predsednik slovenske vlade Robert Golob. Glasbenik Boštjan Gombač bo nato navzoče s pomočjo zvokov neandertalčeve piščali in v spremstvu orkestrov iz Idrije in Cerknega, povabil na pot skozi vsebine, ki pripovedujejo goriško brezmejno zgodbo z jezikom umetnosti. Na odru se bodo zvrstili igralci Lara Fortuna, Martin Mlakar, Francesco Borchi, Gaja Višnar, člani Mladega odra AMO in dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica, ilustrator Cosimo Miorelli, akrobatska skupina Dunking Devils, Duo Silence, pianista Alexander Gadžijev in Giuseppe Guarrera, plesna skupina MN Dance Company, umetniški kolektiv BridA, didžejka Brina Knauss, rocker Bor Zuljan in skupina MRFY s pesmijo, ustvarjeno skupaj s skupino Laibach. Za konec bodo operni solisti Raiven, Laura Ulloa, Gregor Ravnik in Federico Lepre, skupaj z opernim zborom Borderless Opera Choir in s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija izvedli priredbo pesmi Skupaj/Insieme.

Celodnevno dogajanje bo sklenila brezmejna zabava. Na Trgu Edvarda Kardelja bo glasbo vrtela Brina Knauss. Na Trgu / Evrope Transalpina bosta ob 21. uri nastopila didžeja Daddy D (Massive Attack) in Andy Smith (Portishead), na Bevkovem trgu pa skupina MRFY.