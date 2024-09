Odšel je del goriške glasbene zgodovine

V Gorici je danes boleče odjeknila vest o smrti Gigija Lo Reja, začetnika novega rockerskega vala na Goriškem v 60. letih prejšnjega stoletja. Lo Re je junija dopolnil 84 let, že nekaj časa so ga zdravili v goriški bolnišnici. Bil je priljubljena in pozitivna oseba, slavni bobnar skupine Le Tigri, ki jo je v Gorici skupaj s Tizianom Bainatom (glas), Rudijem Blanzanom (kitara), Silvanom Grattonom (kitara), Robertom Sulinijem (bas) in Francom Ramotom (kitara) ustanovil leta 1962. Skupina se je takoj uveljavila na Goriškem in širše, igrala je tudi v televizijski oddaji Gran Premio in znanem lokalu Piper v Rimu. Medtem so nekateri člani izstopili, drugi so se pridružili, in sicer Giuliano »Speedy« Gregori, Mario Grusovin, Angelo Konjedic in Edo Scozzai. Goriški »tigri« so zasloveli tudi s tem, da so leta 1965, ko so Beatli igrali v Italiji, predlagali najbolj znani skupini na svetu rockerski dvoboj na milanskem velodromu Vigorelli. Britanski zvezdniki se niso odzvali, Lo Re in ostali pa so kljub temu še nekaj let navduševali ljubitelje rocka. V 70. letih je bend prenehal delovati, medtem ko se je Lo Rejeva strast samo še stopenjevala: mnogi se v Gorici še spomnijo, da je leta 1980 v goriški dvorani UGG brez odmora igral kar 139 ur in s tem dosegel svetovni rekord.