Odslovili policistko Nunzio Schilirò

Nunzia Alessandra Schilirò ni več policistka. Da so jo odslovili, je nekdanja namestnica rimskega kvestorja, ki je mladost preživela na Goriškem, sama sporočila medijem. Odslovitev je prišla po sedmih disciplinskih postopkih, potem ko se je lansko leto javno postavila na stran nasprotnikov covidnega potrdila, in sicer na protestu, ki je potekal v Rimu 25. septembra. Oktobra lani so jo suspendirali, v sredo pa je bila odpuščena. Schilirojeva je komentirala, da so »obsojeni zaradi dogodkov v Genovi leta 2001 še vedno v službi«, njo pa naj bi odslovili, ker je »uveljavljala ustavno pravico, ki jo predvideva 21. člen«.