Ohromitev kardiološkega oddelka v Gorici mnogim ni po godu

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine je na predlog pristojnega odbornika Riccarda Riccardija v prejšnjih tednih sprejel dokument s smernicami za upravljanje zdravstvenega sistema v letu 2025. Kar 137 strani dolg dokument vsebuje tudi odločitev, ki v Gorici povzroča nemalo zaskrbljenosti: v njem je namreč predvidena ohromitev kardiološkega oddelka goriške bolnišnice, saj bi ležišča - vključno s tistimi, ki so namenjena intenzivni negi - selili v Tržič.

Smernice je v prejšnjih dneh z izjemo reorganizacije onkološke mreže potrdil tudi Svet lokalnih skupnosti (CAL), na Goriškem pa je završalo: čemu bi ukinili nedavno prenovljeno Enoto za kardiološko intenzivno nego (UTIC), ki je namenjena bolnikom z akutnimi in kroničnimi zapletenimi boleznimi srca in ožilja? »Odločitev nima tehnične podlage, temveč politično. Zdi se nam, da gre za potezo v luči volitev, ki bodo v kratkem potekale v Tržiču,« domnevajo člani goriškega odbora za javno zdravstvo, ki so med nasprotniki ukrepa.

Ležišča kardiološkega oddelka naj bi na podlagi deželnih smernic iz goriške v tržiško bolnišnico preselili do 30. aprila 2025. Člani odbora za javno zdravstvo se čudijo, da ni bila o tem na izredni seji goriškega občinskega sveta, ki je potekala 8. decembra in je bila posvečena izključno zdravstvenim vprašanjem, izrečena niti beseda, čeprav sta bila navzoča tako direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana kot že omenjeni deželni odbornik Riccardi. »Dejstvo, da se o tem ni razpravljalo, dokazuje pomanjkanje upoštevanja demokratičnega organa, kot je občinski svet,«pravi Daniela Careddu iz goriškega odbora za javno zdravstvo, ki je včeraj na to temo sklical novinarsko konferenco. Na odločitev so se odzvali tudi iz vrst Slovenske Skupnosti in Demokratske stranke.