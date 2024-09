Okusi letos pozno v noč, leta 2025 tudi onkraj meje

Ne samo enogastronomija; v središču letošnjih Okusov ob meji, ki jih goriška občina prireja med 26. in 29. septembrom, bo tudi kultura, so poudarili na včerajšnji predstavitvi festivala. Kulinarična prireditev, na kateri bo možno obiskati 350 stojnic z jedmi in pijačo iz 45 držav, bosta popestrila glasba v živo in niz Salon okusov, ki se bo letos vrnil na Trg sv. Antona in bo poleg uradnega odprtja gostil tudi razna srečanja, predavanja in ugledne goste.

Na Trgu sv. Antona bo pod okriljem stojnice z goriško ponudbo delovala tudi stojnica sosednje občine Nove Gorice, v prihodnjem letu, ko bosta mesti Evropska prestolnica kulture, pa bi naselje okusov razširili kar na drugo stran meje, je na včerajšnji predstavitvi Okusov ob meji v prostorih goriške občine razkril goriški župan Rodolfo Ziberna. Upanje, da bo v prihodnjem letu do tega res prišlo, je izrazil tudi podžupan Občine Nova Gorica Tomaž Horvat.

Novi urniki in nov zemljevid vasi

Uradno odprtje letošnjih, 19. Okusov ob meji, bo v četrtek, 26. septembra, ob 17. uri na Trgu sv. Antona v okviru dogodkov iz niza Salon okusov. Za glasbeno točko bo poskrbel violinist Pierpaolo Foti, nato prirejajo srečanje s televizijsko voditeljico Tesso Gelsio, ki bo tudi botra letošnje kulinarične prireditve. Urnik obratovanja stojnic bo letos nekoliko daljši, in sicer na prvi dan prireditve od 13. do 1. ure, v petek in soboto od 10.30 do 3. ure in v nedeljo med 10.30 in 24. uro. Tudi razporeditev stojnic in 14 vasi bo zaradi številnih gradbišč nekoliko različna.