Okusi ob meji pod vtisom EPK in vremena

Čeprav naj bi stojnice začele obratovati šele ob 13. uri, so mamljive vonjave z vseh koncev sveta včeraj preplavile goriško mestno središče že v dopoldanskem času. Ob uri kosila je med 350 stojnicami iz 45 držav začelo mrgoleti ljudi, zlasti Goričanov, saj je četrtek dan, ko v najbolj množični in popularni goriški ulični prireditvi - Okusih ob meji - uživajo predvsem domačini. Vreme čez dan sicer ni bilo ravno vabljivo (tudi za danes in jutri napovedi niso najboljše) in se je v poznih popoldanskih urah še poslabšalo, kljub temu pa se je marsikdo odločil za obisk stojnic in pokušino te ali one specialitete v dobri družbi in veselem vzdušju, h kateremu je ponovno pripomogla tudi glasba.

Letošnjo, že 19. edicijo kulinaričnega praznika, so uradno odprli v Salonu okusov na Trgu sv. Antona, kjer so se zbrali številni gostje in predstavniki raznoraznih ustanov. K mikrofonu je voditelj najprej povabil goriškega župana Rodolfa Ziberno, ki je povedal, da so Okusi ob meji »kulinarična izložba sveta«, tako kot bosta Nova Gorica in Gorica prihodnje leto »kulturna vitrina« širšega čezmejnega prostora. Novogoriški župan Samo Turel je dejal, da Okuse ob meji zelo občutijo tudi Novogoričani. »Letošnja prireditev je nekakšna uvertura EPK. Prihodnje leto se želimo svetu predstaviti kot destinacija, ki ima veliko za ponuditi,« je povedal Turel in spomnil, da se leta 2025 obetajo »čezmejni« Okusi ob meji, kar je nato poudarila tudi direktorica EZTS GO Romina Kocina. Pozdravili so še predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin in Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice Julijske krajine, ter evropska poslanka Anna Cisint, senatorka Francesca Tubetti, predsednik deželnega sveta FJK Mauro Bordin in Sergio Emidio Bini, ki je v deželnem odboru odgovoren za turizem. Bini je spomnil na velike vsote, ki jih Dežela FJK vlaga v EPK 2025, in poudaril, da se projekt GO! 2025 iz turističnega vidika že obrestuje, saj so obiski letos poleti poskočili za preko 7 %.

Kot je že tradicija, so včeraj pod večer v Crispijevi ulici priredili tudi slovesno odprtje Slovenske vasi, ki obratuje pod okriljem ZSKP. Za dobrodošlico je poskrbela skupina gojencev SCGV Emil Komel, nakar je predsednik ZSKP Miloš Čotar v svojem nagovoru izpostavil, da sloni ponudba v Slovenski vasi na delu prostovoljcev. Pozdravili so še župan Ziberna, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani, novogoriški podžupan Anton Harej in prefekt Raffaele Ricciardi, ki je navzočim voščil dober tek v slovenščini in s tem izzval topel aplavz. Spregovorila je tudi Martina Bearzi in predstavila logotip Slovenci v Italiji, ki je letos v okviru Slovenske vasi prvič navzoč na Okusih ob meji.