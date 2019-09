Okusi ob meji prinašajo tudi cestne zapore

V Gorici bo v prihodnjih dneh zavladalo praznično vzdušje, ki ga se seboj prinašajo Okusi ob meji. Štiridnevni praznik se bo začel v četrtek, 26. septembra, medtem ko se priprava prazničnega prizorišča pričenja že danes, ko bo občinska uprava zaprla nekaj ulic za promet.

Zapore bodo seveda povzročile kar nekaj preglavic vsem, ki v mestu delajo oz. obiskujejo šolo. Da ne govorimo o prebivalcih mestnega središča, ki se bodo od 27. do 29. septembra lahko pripeljali do svojih domov le med 3. in 11. uro.

Kakorkoli, danes bodo za promet zaprli Trg Sv. Antona in Battistijev trg, kjer bo prepovedano tudi parkiranje. Poleg tega bodo zaprli Ulico Roma in odsek Verdijevega korza med ulicama Oberdan in Dante.

Jutri, 24. septembra, bo sledila zapora ostalih predelov mestnega središča, kjer bodo postavljali stojnice - skupno jih bo kar 413 (lani jih je bilo 360). Zaprli bodo odsek Ulice Diaz (med Verdijevim korzom in Ulico Rismondo), odsek Korza Italia (med ulicama Diaz in IX agosto), ulice Cadorna, Rabatta, Colobini, Marconi, Crispi, Bombi, De Gasperi, Mazzini, Roma, Oberdan, Morelli, Contavalle, Garibaldi, Petrarca (med Verdijevim korzom in Battistijevim trgom), Rismondo, Boccaccio, Travnik, Trg Cavour, Raštel, Nunsko ulico, trg pred županstvom, prehod Edling, Trg Donatori sangue in območje nekdanje tržnice na debelo. Zaradi varnostnih razlogov bodo od jutri prepovedali parkiranje tudi v ulicah Rabatta, Morelli in Contavalle.

Mestni redarji so sicer po celem mestnem središču že postavili table, ki opozarjajo na zapore in prepovedi parkiranja.