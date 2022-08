Okužba z virusom Zahodnega Nila v Podgori

Prvi primer okužbe z virusom Zahodnega Nila v Gorici so zabeležili v Podgori. Zdravstveno podjetje je to informacijo v prejšnjih urah potrdilo Občini Gorica, ki bo jutri skupaj z osebjem živinozdravniške službe omenjenega podjetja izdelala načrt zatiranja. Pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi izpostavlja, da so sicer v Podgori ta mesec že izvedli preventivni akciji zatiranja komarjev: od 4. do 11. avgusta so organizirali akcijo zatiranja odraslih žuželk, od 11. avgusta do prejšnjega tedna pa akcijo zatiranja ličink.