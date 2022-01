Osrednja pošta v Gorici zaprta zaradi del

Osrednja pošta v Gorici bo zaprta skoraj dva tedna. Podjetje Poste Italiane sporoča, da bodo poštni uradi, ki delujejo na vogalu med Verdijevim korzom in Oberdanovo ulico, zaprti za javnost od 10. do 22. januarja zaradi obnovitvenih del. Obnavljali bodo notranje prostore, zato za vse poštne storitve – od pošiljanja pisem in plačevanja položnic do prevzemanja priporočenih pošiljk – občane preusmerjajo na druge poštne urade v mestu.

V Rossinijevi ulici je pošta odprta od ponedeljka do petka od 8.20 do 19.05 in ob sobotah do 12.35, poštni urad v Garzarollijevi ulici pa deluje od ponedeljka do petka od 8.20 do 13.35 in ob sobotah do 12.35. Na voljo so še poštni urad v Ulici Brigata Pavia v Stražcah, in sicer od ponedeljka do petka od 8.20 do 13.35 in ob sobotah do 12.35, ter poštni urad na Pacassijevem oširku po istem urniku.