Otroci si še najbolj želijo, da jim starši prisluhnejo

V četrtek so v Feiglovi knjižnici predstavili knjigo Bumbarji, ki je maja letos izšla v samozaložbi Dijaškega doma Simon Gregorčič iz Gorice ob pomoči Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Krožka za promocijo mladinske književnosti in ustvarjalnosti Galeb. Knjiga je nastala iz besedila istoimenskega muzikala, ki so ga učenci Dijaškega doma prvič uprizorili maja 2023 in obravnava težave, s katerimi se otroci soočajo v sodobnem času. Muzikal je nastal na besedilo in v režiji Andreje Benedetič, ki se podpisuje tudi pod besedilo knjige, in z glasbami Damijane Golavšek, avtorice pesmi, ki so tudi vključene v publikacijo. Knjigo je ilustrirala Lina Bensa, bivša učenka Dijaškega doma, uvodno besedo je prispevala psihologinja in psihoterapevtka Susanna Pertot. Pogovor z avtoricami publikacije je v četrtek vodila Ana Cukijati. Predstavitev so uvedli nekateri igralci v muzikalu Bumbarji: Giorgia Bonetti, Camilla Bompiani, Sabina Bonin, Giorgia Brodolo, Nina Figelj, Zoe Korsič in Lautaro Klassen so predstavili prizor Jan in telefon, ki pripoveduje o odnosu staršev in otrok s pametnim telefonom.

Besedilo nastalo že leta 2019

Bumbarji so avtorsko besedilo, ki ga je navdihnila otroška slikanica Peter Kušter Heinricha Hoffmanna. Besedilo za muzikal je nastalo že leta 2019, pred koronavirusno pandemijo, ko so bile nekatere problematike otrok sicer bolj tihe kot danes, je povedala avtorica besedila in režiserka Andreja Benedetič, ki je pri pisanju enostavno izhajala iz svojih izkušenj in vsakdanjega življenja. Zgodbe posameznih junakov namreč najdemo v našem vsakdanu, včasih so bolj opazne, včasih manj, včasih pa se pretvarjamo, da jih ne vidimo. Celotna zgodba muzikala temelji predvsem na odraslih oz. na odnosu, ki se ustvari med otrokom in starši.

»Marsikdo mi je že rekel, da to ni muzikal za otroke, ampak muzikal za otroke s starši,« pravi Andreja Benedetič, ki izpostavlja, da večkrat starši želijo biti najboljši za svoje otroke in stremijo po boljšem ter to prenesejo tudi na svoje sinove in hčerke, včasih pa je treba samo najti neko srednjo mero in pri tem uživati. Z izvirnimi pesmimi Damijane Golavšek so muzikalu in njegovim zahtevnim vsebinam »dodali piko na i«, kot je povedala avtorica pesmi. Vaje in priprave na premiero so bile odličen trenutek za pogovor o večkrat delikatnih tematikah.

Knjigo opremila bivša učenka

Knjigo je likovno opremila Lina Bensa, bivša učenka Dijaškega doma in študentka filmske režije na AGRFT-ju Univerzi v Ljubljani, ki je poskrbela tudi za scenografijo muzikala.

»Izhajala sem iz svojih občutkov in tega, kako sem sama začutila junake,« je povedala Lina Bensa, ki je za ilustracije – podobno kot za scenografijo – uporabila nekoliko bolj temačno, črno-belo paleto in vsakemu junaku dodala svojo barvo. Psihologinja in psihoterapevtka Susanna Pertot, avtorica spremne besede, je spregovorila o potrebah otrok. »Otroci si najbolj želijo, da jih starši poslušajo in posvečajo pozornost čustvom in emocijam, ki jim jih zaupajo,« je povedala Pertotova in poudarila, kako se večkrat zgodi, da starši preveč posegajo v otrokov vsakdan in mu organizirajo življenje.

Zakaj pa naslov Bumbarji? »Naslov smo si kar prisvojili, ker je udaren,« je povedala Damijana Golavšek. Da z naslovom sploh nista mislili na negativen, slabšalen pomen je potrdila tudi avtorica besedila Andreja Benedetič, ki si zaradi velikega uspeha muzikala želi, da bi ga še kdo drug uprizoril, morda nekoliko drugače.