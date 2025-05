Otroci so zapeli ob spremljavi orkestra La Fenice

»Mi ustvarjamo kulturo. Na globoke rane dvajsetega stoletja dajemo obliže in gradimo mostove. Apeliram na vas, da vsi postanemo ambasadorji miru. To želi biti naše sporočilo,« je dejal Vittorio Barone, pobudnik projekta #GO2025FENICE, ki se je včeraj popoldne sklenil v gledališču Verdi v Gorici. Zaključni koncert se je pričel z nastopom preko sto slovenskih in italijanskih otrok, ki so ob spremljavi orkestra gledališča La Fenice iz Benetk skupaj zapeli Beethovnovo Odo radosti. V nadaljevanju pa je prestižni beneški orkester pod vodstvom dirigenta Fabia Codeluppija izvedel še bogat glasbeni program. Po koncertu je izpred gledališča krenil otroški pevski sprevod, ki se je zaključil v Ljudskem vrtu na Verdijevem korzu.

»Na oder bo sedaj stopilo 49 glasbenikov. Verjetno jih ne poznate, vendar so to prav tisti, ki nastopijo vsako leto 1. januarja na novoletnem koncertu, ki ga predvaja tudi televizija,« je pred vstopom orkestra polno dvorano nagovoril beneški odbornik Massimiliano De Martin. Otroke je pozval, naj glasbeni dogodek, ki se morda zdi le izlet, skrbno hranijo v spominu, saj so to trenutki, ki širijo umska obzorja. Občinstvo, ki so ga sestavljali pretežno otroci, so nagovorili tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, direktor fundacije gledališča La Fenice Andrea Erri, Vittorio Barone, in direktorica EZTS GO Romina Kocina. »Projekt uteleša nazor gledališča La Fenice,« je izpostavil Andrea Erri. Predolgo je bila Gorica na obrobju, s kulturo in nazivom evropske prestolnice kulture je postala kraj srečevanja in izmenjave, je še poudaril. EPK 2025 je skozi projekt zaobjela še širše območje vse do Benetk, je dejala goriška občinska odbornica Patrizia Artico in pristavila, da Gorico in Benetke veže tudi skupna zgodovina.