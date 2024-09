»Parkirajte ob robu mesta ali pa pridite v Gorico z vlakom«

»Parkirajte ob robu mesta ali pa pridite na praznik z vlakom.« Goriški župan Rodolfo Ziberna poziva obiskovalce poulične prireditve Okusi ob meji, naj se za prihod v Gorico poslužujejo javnega prevoza. »S pomočjo prevoznega podjetja APT, Dežele FJK in podjetja Trenitalia smo tudi letos poskrbeli tako za brezplačne avtobuse, ki bodo vozili v mestno središče s parkirišč ob robu mesta, kot tudi za cel kup dodatnih vlakov,« pojasnjuje goriški župan, ki je včeraj novosti, povezane z javnim prevozom, predstavil v družbi deželne odbornice Cristine Amirante, predsednice podjetja APT Caterine Belletti in Elise Nannetti iz družbe Trenitalia. Spregovorila sta še občinski odbornik Luca Cagliari in poveljnik lokalne policije Marco Muzzati.

Prevoz do 3. ure ponoči

Okusi ob meji se bodo začeli v četrtek, 26. septembra, in se bodo zaključili v nedeljo, 29. septembra. V tem času bo v Gorico vozilo 73 rednih vlakov, ki jim bodo med petkom in soboto dodali še 56 izrednih vlakov, na katerih bo dovolj prostora za skupnih 55.000 potnikov. Vozovnice, pri nakupu katerih bodo potniki pod 26. letom starosti lahko koristili 20-odstotni popust, so že na prodaj. Med petkom in nedeljo bodo otroci do 12. leta starosti potovali zastonj. V petek in soboto bodo izredni vlaki vozili do 3. ure ponoči.

Dve novi parkirišči

Zaradi obnove ploščadi pri Rdeči hiši so letos poskrbeli za dve novi parkirišči, s katerih bo v mestno središče vozil brezplačni avtobus. Avtomobile bo mogoče parkirati na parkirišču za nekdanjo glavno bolnišnico v Ulici Toscolano in v Ulici Cordon, ki je speljana vzporedno z Ulico Terza Armata. Brezplačni avtobus podjetja APT, označen z rumeno barvo, bo vozil vsakih petnajst minut, in sicer v petek in soboto med 17. in 3. uro ter v nedeljo med 11. uro in polnočjo.

Brezplačni avtobus, označen z modro barvo, bo vozil s parkirišča tovornega podjetja SDAG vsakih petnajst minut, in sicer v petek in soboto med 17. in 3. uro ter v nedeljo med 11. uro in polnočjo. Brezplačni avtobus, označen z oranžno barvo, pa bo v mestno središče vozil s parkirišča sejemskega razstavišča v Ulici Barca in z železniške postaje (postajališče bo na začetku Korza Italia) vsakih 12 do 13 minut, in sicer v petek in soboto med 17. in 3. uro ter v nedeljo med 11. uro in polnočjo. Parkirišče v Ulici Oriani bo namenjeno avtodomom, upravljalo ga bo goriško avtodomarsko društvo.

Tudi letos bo med Gorico in Novo Gorico vozil vlakec podjetja APT. Povezoval bo Erjavčevo in Mamelijevo ulico. Vozil bo vsake pol ure v petek med 18. uro in polnočjo, v soboto med 11. uro in polnočjo, v nedeljo pa med 11. in 22. uro. Med včerajšnjo predstavitvijo novosti so še posebno zahvalo namenili vsem zaposlenim na podjetju APT, na podjetju Trenitalia, na goriški občini in na ostalih ustanovah, ki bodo prispevali k zagotavljanju javnega prevoza in varnosti.