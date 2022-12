Parkirišče v Manzonijevi ulici bodo le gradili

Projekt večnadstropnega parkirišča v Manzonijevi ulici v Gorici, o katerem je govor že več kot deset let, je spet aktualen. Občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel posodobljen načrt za stroške, ki so se podvojili zaradi vse višjih cen gradbenih materialov. Problem je, kot znano, prizadel celoten gradbeni sektor. Po zaslugi prispevkov, ki jih je namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina za kritje dodatnih nepredvidenih stroškov, bo projekt naposled le uresničen.

Občinski odbor pod vodstvom župana Rodolfa Ziberne je na zadnjem zasedanju sprejel sklep s posodobljenim načrtom in stroški, ki jih bo skupno za skoraj štiri milijone evrov - točneje 3.976.000 evrov.

V sklepu je razloženo, da so ob sprejetju načrta za izvedljivost v letu 2020 za gradnjo parkirišča predvideli ceno 1,8 milijona evrov. Zaradi postopnega in eksponentnega povišanja cen surovin, energije in goriva se je strošek povzpel na skoraj štiri milijone. Te razmere ovirajo in močno pogojujejo sektor infrastrukturnih del v vseh državah, kažejo se tudi pri nas. »Jasno je, da morajo javne uprave odločati, ali nadaljujejo s projekti kljub vrtoglavim cenam ali vse skupaj zamrznejo. Treba je seveda upoštevati, da v nekaterih primerih, kot v tem, gre za specifična sredstva, ki so namenjena temu tipu infrastrukturnih del. Če bi se delu odpovedala, bi občina morala poravnati stroške za načrtovanje, ki je že bilo narejeno, z lastnimi sredstvi. To pa ni vse. Zamisel za večnadstropno parkirišče v Manzonijevi ulici je nastala že s prejšnjimi upravami, kasneje je bila posodobljena. Parkirišče bo imelo pomembno vlogo, saj bo služilo središču mesta, predvsem Korzu Italia in tamkajšnjim komercialnim dejavnostim, tako že obstoječim kot morebitnim novim. Ta storitev nam bo tudi omogočila, da v sodelovanju in v soglasju s trgovskimi partnerji v prihodnosti preizkusimo morebitne nove peš cone. Tu mislim na omejene lokacije v omejenih obdobjih, po možnosti ob posebnih priložnostih,« zamisel razlaga goriški župan Rodolfo Ziberna.