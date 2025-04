Partizanka Ondina Peteani bo častna občanka Ronk

Ronški občinski svet je soglasno izglasoval sklep, s katerim so podelili častno meščanstvo nekdanji partizanski kurirki Ondini Peteani, ki se je rodila pred natanko sto leti. Ronški župan Mauro Benvenuto je napovedal, da bodo v kratkem poskrbeli za svečanost, med katero bodo sinu Gianniju in ostalim sorodnikom izročili priložnostno priznanje.

Ondina Peteani se je rodila v Trstu 26. aprila 1925, nakar je odraščala v Romjanu. Takoj po 8. septembru 1943 se je pridružila partizanom. Fašistična policija jo je dvakrat aretirala, vendar je obakrat uspela pobegniti. Februarja 1944 so jo še tretjič prijeli, najprej je bila zaprta v tržaškem zaporu, zatem so jo deportirali v Auschwitz in kasneje v Ravensbrück. Po vojni je bila aktivna v Komunistični partiji Italije, v sindikatu CGIL, v zvezah ANPI-VZPI in ANED.