Partizanska pesem v spomin na Budala in Kajuha

Poletno kulturno dogajanje, ki sta ga štandreško kulturno Oton Župančič in njegov mladinski odsek Pičulati posvetili spominu na domačina, književnika Andreja Budala in na narodnega heroja, partizanskega pesnika Karla Destovnika - Kajuha, ki se je rodil pred natanko sto leti, se je v nedeljo zaključilo z nastopom tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, medtem ko so že v soboto uspešno poskrbeli za koncert rock skupine The Maff.

V uvodnem delu nedeljskega večera na dvorišču doma Andreja Budala je navzoče nagovorila predsednica društva Oton Župančič Nataša Paulin, ki je poseben pozdrav namenila goriški predsednici ZSKD Maji Humar in goriškemu predsedniku SKGZ Marinu Marsiču. V nadaljevanju je poudarila, da so se v zadnjih mesecih poklonili spominu na Budala in Destovnika z nizom najrazličnejših dogodkov. Oba sta jima v zgled pri vsakdanjem delu. »Svoboda, mir, tovarištvo, bratstvo, slovenska beseda in kultura niso le besede. Kako žive, opogumljajoče, zavezujoče postanejo, če jih v svojih življenjih udejanjamo, verjamemo vanje, jih osmišljamo s svojimi dejanji,« je poudarila Nataša Paulin, ki je izrazila zadovoljstvo, da so dočakali tako pričakovani dan, ko jih je obiskal tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki je v nadaljevanju s svojim nastopom navdušil številne domačine in prebivalce iz raznih bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev.

Koncertu je sledilo druženje, med katerim je društvo Oton Župančič pevce in pevke pogostilo z golažem in polento; pomembno pomoč so med pripravami na koncert in ob njegovem zaključku zagotovili mladi Pičulati, nad katerimi so v društvu upravičeno vse bolj ponosni.