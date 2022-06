»Pašerela« spet zaprta

Včeraj v dopoldanskem času so za pešce in kolesarje spet zaprli brv, ki povezuje Podgoro s Stražcami. Zapora je bila pričakovana, ni pa bila uradno napovedana, saj je bila tudi odredba lokalne policije podpisana šele včeraj zjutraj.

Podjetje Stevanato Prodotti e Lavori Speciali, ki bo poskrbelo za sanacijo dela brvi in za njeno utrditev, je poveljstvo lokalne policije zaprosilo za dvomesečno prometno zaporo (do 13. avgusta), po pogodbi, ki jo je podpisalo z Občino Gorica, pa ima za zaključek del na voljo 120 dni oz. štiri mesece. Da domačini o zapori niso bili obveščeni, opozarja odbor občanov Podgora-Piedimonte, ki je pred časom zbral in vložil na občini 269 podpisov, s katerimi so krajani prosili za ukrepe za upočasnitev prometa. »26. maja smo za srečanje uradno zaprosili občinsko odbornico Arianno Bellan, saj smo jo želeli pozvati, naj se med zaporo “pašerele” postavi ob vhodih vas opozorilne table, ter predlagati občini, naj z avtobusnim podjetjem Apt podpiše sporazum in Podgorcem zagotovi brezplačni javni prevoz,« pravijo predstavniki odbora in razočarano ugotavljajo, da z občine niso prejeli odgovora.