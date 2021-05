Pavšiču zlata plaketa

Novogoriška organizacija Zveze borcev za vrednote NOB je Rudiju Pavšiču v torek na Sveti Gori podelila zlato plaketo za življenjsko delo. »V svojem delovanju je kot predsednik SKGZ imel vseskozi tenkočuten odnos do reševanja vprašanj slovenskih borcev, ki živijo v Italiji, ter do ohranjanja spomina na NOB v organiziranju spominskih prireditev in postavitvi spominskih obeležij,« so med drugim poudarili na prireditvi, kjer so podelili še tri zlate in štiri srebrne plakete ter tri znake praporščaka. Plaketo sta Pavšiču podelila predsednica ZB za vrednote NOB Nova Gorica, Katjuša Žigon, in Mirko Brulc, predsednik pokrajinskega sveta ZB za severno Primorsko, ki se mu je še posebej zahvalil za povezovalno vlogo med zamejstvom in novogoriškim prostorom v času njegovega županovanja. Na podelitvi, ki jo je vodila Vesna Bašin, je bilo posebej izpostavljeno, da je Pavšič v svojem delovanju tesno sodeloval tudi z organizacijo ANPI-VZPI, ki združuje antifašistične borce v Italiji. »Pomembno je prispeval, da sta SKGZ in Združenje borcev za vrednote NOB v Novi Gorici postavili doprsni kip primorskemu rojaku dr. Joži Vilfanu,« je med drugim zapisano v obrazložitvi njegove nagrade.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.