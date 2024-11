Perutnina naj bo v kurnikih

Kdor v občinah Škocjan, Turjak, Špeter ob Soči, Ronke, Tržič, Gradež in Foljan - Redipulja redi perutnino (kokoši, purane, fazane, navadne pegatke, noje in druge podobne ptice) mora živali obvezno zapreti v kurnik in jih ne sme spustiti na prosto. V Občini Fiumicello Villa Vicentina so pristojni namreč odkrili več primerov ptičje gripe tako pri divjih kot pri rejenih pticah, zaradi česar so uvedli 10-kilometski varnostni pas in uvedli omenjene omejitve za preprečevanje prenašanja te bolezni.

Ptičja gripa se v glavnem ne prenaša na človeka, bolezen pa je izredno nevarna za perutnino in lahko na kmetijah povzroči veliko škodo. Zdravstveno podjetje Asugi hkrati poziva prebivalce omenjenih občin, naj se ne dotikajo morebitnih kadavrov poginulih ptic in naj pristojni veterinarski službi nemudoma sporočijo, če pride do nenadnega pogina perutnine.