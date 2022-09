Po nebeški poti – Peš od Ogleja do Svetih Višarij je novo delo Naceta Novaka, ki ga je pred kratkim izdal tednik Novi glas. Publikacijo so v ponedeljek prvič predstavili v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Z avtorjem se je pogovarjal odgovorni urednik Novega glasa Jurij Paljk, srečanje je nastalo v organizaciji Katoliške knjigarne v sodelovanju z Slovenskim planinskim društvom Gorica in Novim glasom.

Novinar Nace Novak je kot knjižni avtor zaslovel s prvo slovensko potopisno pripovedjo o španski Jakobovi poti (v izvirniku El Camino de Santiago) z naslovom Camino – Od nove Gorice do Compostele, ki je postal prava knjižna uspešnica. Srečanje z Nebeško potjo oz. v italijanščini Cammino celeste pa je bilo naključno, a kot je avtor povedal na ponedeljkovem srečanju, ga je pot na nek način poklicala. Modro usmerjevalno tablo s stilizirano ribico, ki označuje pot od Barbane do Svetih Višarij, je prvič opazil med sobotnim družinskim izletom v Nadiških dolinah na mostu čez Nadižo. Enako oznako pa je dan kasneje naključno opazil v Ogleju, to pa je bilo dovolj, da se je v njem prebudila tista pohodniška sla, ki ga sicer spremlja od mladih nog.

Septembra 2019 se je tako odpravil na preko 200 kilometrov dolgo pot in iz Ogleja v desetih dneh prišel do Svetih Višarij. »Pot se sicer začne na otoku Barbana, a odločil sem se, da bom pohod začel pri prvem baru, ko se iz Gradeške lagune pripelješ na celino, saj sem prvi del poti že zelo dobro poznal,« je avtor opisal začetek desetdnevne izkušnje. Romarska pot se stopnjuje po težavnosti, tako da se najprej vije po nižini do Krmina in Brd, potem pa naprej do Čedada in Rezije, nato se povzpne do grebena Stola, Ovčje Vasi in na koncu se dvigne še na vrh Svetih Višarij. »To je mali “Veliki Camino”, ki ga imamo doma in omogoči, da vse te kraje, ki jih večinoma poznamo, vidimo iz drugačne perspektive,« meni Nace Novak.