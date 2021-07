Pestrih dvanajst tednov v poletnem središču združenja Olympia

V letu, ko se je zaradi covida-19 zrevolucioniral šolski pouk in se je bilo treba odpovedati marsičemu, na srečo uspešno in kolikor toliko normalno delujejo številna poletna središča. Med njimi je poletno središče Srečanja 2021, ki poteka na Drevoredu 20. septembra v Gorici v organizaciji športnega združenja Olympia in članov skupnosti družin Sončnica v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emila Komela in Mladinskim domom. Poletnega središča, ki se je začelo 14. junija in se bo zaključilo 4. septembra, kar skupno znaša dvanajst tednov, se lahko udeležijo otroci od tretjega leta starosti. Na Srečanjih se torej družijo otroci, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo.

»Letos smo imeli približno 65 otrok na teden, kar je maksimalno število, ki nam je dovoljeno. Otroci so prihajali iz Gorice in sosednjih vasi, npr. iz Števerjana in Doberdoba, pa tudi iz Nove Gorice in drugih krajev v Sloveniji,« je za Primorski dnevnik povedala Damijana Cescutti, koordinatorka poletnega središča in animatorka. Kot animatorji sodelujejo trenerji športnega združenja Olympia in člani Skupnosti družin Sončnica z Gorice, Nove Gorice in okolice. Zaradi varnostnih razlogov v letošnjem letu niso gostili nobenih izrednih oz. zunanjih gostov. Otroci imajo v poletnem središču na voljo veliko športnih dejavnosti – od nogometa, odbojke, štafete in raznih poligonov do orodne telovadbe in plesa ter ritmike, v bistvu vse, kar tudi med šolskim letom ponuja Olympia, in še družabne igre.