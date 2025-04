Peticijo za odvzem častnega meščanstva Mussoliniju podpisalo že tisoč ljudi

Pred goriško občino je v soboto, 12. aprila, potekal še tretji shod pod geslom Mussolini ni moj someščan! - Gorica evropska prestolnice hinavščine. Prvega je skupina kulturnih delavcev, umetnikov in drugih občanov Gorice in Nove Gorice priredila 1. februarja, in sicer kmalu zatem, ko je goriški občinski svet z glasovi večine zavrnil zahtevo po odvzemu častnega meščanstva Benitu Mussoliniju.

Približno šestdeset udeležencev sta včeraj uvodoma nagovorili Angelica Stasi in Romana Leban, dogodek je v nadaljevanju povezoval Marko Marinčič, ki je med drugim povedal, da je doslej peticijo za odvzem častnega meščanstva Mussoliniju podpisalo preko tisoč ljudi. Vnadaljevanju je prebral pismi, ki sta ju poslala župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel. Goriški župan je poudaril, da je shod nova provokacija, s katero si njegovi prireditelji prizadevajo, da bi skrhali prijateljske, vse tesnejše odnose med Gorico in Novo Gorico. Ziberna je obnovil razloge za zavrnitev zahteve po odvzemu meščanstva Mussoliniju in potrdil, da ne bo nikoli zahteval od Nove Gorice in Slovenije, naj se izrečeta proti Titovemu komunizmu, saj gre za dinamike, ki po njegovi oceni pripadata izključno sosednji občini oz. državi. Turel je odgovoril, da se skupaj z občino Gorica usmerjajo v prihodnost sožitja, prijateljstva in razvoja, zato želijo zgodovino prepustiti zgodovini. »Odpiranje tovrstnih tem se mi v tem pogledu ne zdi konstruktivno, saj zagotovo ne prispeva k temu cilju,« je zapisal Turel. Marinčič je prebral še pismo, ki ga je 1. februarja poslal programski vodja Zavoda GO! 2025 Stojan Pelko.

Še čakajo na srečanje

Pelko je v pismu med drugim zagotovil pripravljenost na srečanje, ki ga po besedah Sergia Pratalija Maffeia doslej še ni bilo. Za kulturni program je zatem poskrbel moški pevski zbor Skala iz Gabrij, ki ga vodi Aljoša Saksida. Pred zaključkom shoda sta navzoče nagovorili še Giulia Giorgi in predsednica goriške sekcije ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio. V nadaljevanju so predvajali še posnetek, ki ga je poslal Andrea Bellavite, na koncu je pred mikrofon stopila še deželna in občinska svetnica Laura Fasiolo.