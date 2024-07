Petiziol potrjen za predsednika EZTS GO

Skupščina EZTS GO je za predsednika soglasno izvolila Paola Petiziola, ki mu je mandat sicer potekel 14. junija. Skupščina, ki se je sestala v ponedeljek popoldne, ga je tako ponovno potrdila za nadaljnji dve leti kot predsednika Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Petiziol je leta 2020 postal član skupščine, leta 2021 pa njen predsednik.

Na skupščini so bili tudi potrjeni nekateri člani, ki jih je imenovala Občina Gorica. Po zeleni luči goriškega občinskega sveta iz začetka julija se torej nadaljuje mandat Roberte Chersevani, Paola Petiziola, Alessandra Puhalija, Livia Semoliča in Pierluigija Medeota. Maro Černic in Gianluigija Chiozzo, člana skupščine v zadnjih štirih letih, pa sta nadomestila nova člana Chiara Ascari in Nevio Costanzo. Mandat članov skupščine, ki so ju imenovale občine Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, se bo iztekel leta 2026.