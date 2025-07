Pevski poklon Oliverju Dragojeviću

Znani dalmatinski pevec Oliver Dragojević je umrl pred sedmimi leti, a imajo on sam in njegove pesmi še vedno veliko oboževalcev tudi v naših krajih. Zato je bil obisk ponedeljkovega srečanja z Dragojevićevim glasbenim opusom v Gabrjah nad vsemi pričakovanji.

Poleg domačinov je veliko ljudi prišlo tudi s Tržaškega, vabilu se je odzvalo tudi nekaj Hrvatov, ki živijo in delajo v Gorici in Trstu. Njemu namenjen koncert bi moral biti na dvorišču kulturnega doma v Gabrjah, zaradi muhastega vremena pa so ga morali preseliti v dvorano, ki je dobesedno pokala po šivih. Veliko »zamudnikov« je pesmim moralo prisluhniti pred na široko odprtimi vrati društva Skala. Projekt s koncertom si je omislilo društvo z enakim imenom Skala, ki domuje na tržaškem Krasu, v Gropadi. Glasbeni projekt so poimenovali Moj lipi anđele, ki je sicer naslov ene od številnih uspešnic pevca s Korčule. K izvedbi projekta so pristopili še Kulturni dom Gorica, kulturna zadruga Maja in gabrsko društvo Skala, sovodenjska občinska uprava pa je bila pokrovitelj res lepega dogodka.

Pri poklonu Oliverju Dragojeviću je sodelovalo kar nekaj solistk in solistov ter klap in ansamblov. Posebej gre izpostaviti pobudnike projekta, klapo-oktet Skala iz Gropade, ki je k sodelovanju povabil pevke in pevce, ki so pevski dogodek oplemenitili ob spremljavi harmonike, klavirja, mandolin, kitar in tolkal. Poleg ne več rosno mladih Gropajcev so se s kar zahtevnimi Oliverjevimi pesmimi spoprijeli še solistke Lora Pavletić, Petra Grace Zoppolato, Jasna Gornik in Veronica Savi ter solista Nicola Štule in kitarist Robi Frelih. Nekatere pesmi so zapeli kot solisti, spet druge v duetu in celo v kvartetu. Na harmoniko je spremljal Manuel Šavron, na klavir in klaviature pa Majda Svitek.

V drugem delu je pred publiko stopil še tržaški ansambel Jaguars band, ki se je tudi zelo izkazal. Posebej gre poudariti, da so za res posrečene priredbe poskrbeli v lastni režiji.

Uvodoma je publiko v imenu gabrskega društva Skala pozdravil Robert Juren, v imenu Kulturnega doma pa predsednik Igor Komel. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da se hrvaškega pevca spomnimo z namenskim koncertom, Igor Komel je izpostavil dejstvo, da je bil Dragojević naš velik prijatelj, ki je velikokrat nastopil v naših krajih; zadnjič je to bilo leta 2016 na Vrhu.

Zapela je cela dvorana

O samem projektu je spregovoril predstavnik društva Skala iz Gropade, Mitja Kralj, ki je med drugim povedal, da je v Gabrjah šlo za krstni nastop koncerta, ki mu bodo sledili še drugi. Celoten program je na simpatičen način napovedovala in vodila ena od pevk Lora Pavletić, ki je doma iz istrskega Buzeta, poje pa v ljubljanski operi. Publika je bila navdušena nad izvedenim programom, ki je vseboval zahtevne skladbe, v zaključnem delu pa pesmi bolj sproščene narave, kot so Skalinada, Nadalina, Manuela... Prvi del pa je postregel z drznimi priredbami znamenitih Dragojevičevih biserov, kot so Vela luka, Ljubav je moja, A kad mi dođeš ti, Oprosti mi pape, Malinkonija u duši, in pa božansko Cesarico. Mnoge pesmi na sploh pa refrene je zapela vsa dvorana in se je ob tem utrnila tudi kaka solza. Oliver Dragojević bo bržčas ostal še dolgo v srcih ljudi, tudi tistih iz zamejstva.