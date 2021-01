Pipistrel bo letos zaposloval inženirje

Ne glede na covid krizo, s katero se spopada ves svet, je ajdovski Pipistrel lansko poslovno leto zaključil z odličnimi rezultati. Ti so bili po besedah Iva Boscarola, direktorja mednarodne skupine Pipistrel, celo najboljši doslej. Ustvarili so za 32 milijonov skupnih prihodkov, za 37 odstotkov so povečali dobičkonosnost poslovanja in leto končali s 4,5 milijoni čistega dobička. Lani so tudi zaposlili dodatnih osem ljudi.

»Za razliko od naših konkurentov, ki imajo težave z naročili, imamo mi vse letošnje kapacitete že razprodane. Sedaj se ukvarjamo s “sladkimi glavoboli”, kako se bomo notranje reorganizirali, da bomo lahko podvojili proizvodnjo, če bo treba, in kako bomo pospešili projekte, ki jih razvijamo za tuje naročnike: letalnike z navpičnim vzletanjem in pristajanjem in s hitrim letenjem med dvema točkama. To, kar razvijamo, ne samo za nas, ampak tudi za trg, se je v lanskem letu izkazalo kot ena dobičkonosnih dejavnosti Pipistrela,« razlaga Boscarol, ki v luči investicij napoveduje dokončanje hale na goriškem letališču in adaptacijo prostorov, ki so jih nedavno kupili v Vipavi. Letos nameravajo tudi zaposliti med 30 in 40 novih inženirjev na razvojnem delu.